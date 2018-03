Volwassen kinderen die weer thuis gaan wonen maken ouders ongelukkig Charlotte Dierckx

09 maart 2018

10u57

Bron: Het Nieuwsblad 0 Familie Als ze jong zijn, verlangen we naar de dag dat ze het huis verlaten, zodat we de draad van ons leven voor kinderen weer kunnen oppikken. Maar eenmaal dat moment aanbreekt, krijgen veel ouders last van het lege nest-syndroom. Niet voor lang, zo blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het vakblad Social Science and Medicine. Eenmaal ouders de situatie gewend zijn, hoeven de kinderen niet meer terug te komen.

Tot die conclusie kwam een team wetenschapper van de School of Economics and Political Science in Londen na een grootschalig onderzoek bij 99.0000 mensen tussen 50 en 75 jaar met volwassen kinderen in zeventien verschillende Europese landen waaronder België. Uit de studie blijkt dat de levenskwaliteit van ouders daalt wanneer zogenaamde boomerang-kinderen opnieuw hun intrek nemen. De terugkomst van hun kroost zou voor de ouders in kwestie onder andere tot meer stress leiden omdat 'het nieuwe evenwicht wordt verstoord'.

“Onze bevindingen tonen aan dat de thuiskomst gecorreleerd is met een verminderde levenskwaliteit van de ouders. Als kinderen het ouderlijke nest verlaten, genieten moeders en vaders van hun herwonnen onafhankelijk en zien we vaak dat hun relatie verbetert. Er ontstaat een ander evenwicht. Ze genieten van deze fase in het leven, vinden nieuwe hobby’s en activiteiten. Wanneer volwassen kinderen terug naar huis keren, wordt dat evenwicht verstoord”, legt hoofdonderzoeker Marco Tosi uit. Niet alleen in België zijn boomerang-kinderen een deuk in de levenskwaliteit van hun ouders, het fenomeen doet zich voor in alle onderzochte landen, al was het effect groter in protestantse dan katholieke landen.

De studie toonde eveneens aan dat er enkel sprake is van een negatieve impact wanneer alle andere kinderen reeds het ouderlijke nest hebben verlaten. Boomerang-kinderen die nog broers of zussen hebben onder moeders vleugels hoeven niet te vrezen dat hun terugkomst het geluk van hun ouders zal schaden.

Poll Mag jouw volwassen kind eenmaal het ouderlijke nest verlaten nog terugkeren naar Hotel Mama? Natuurlijk, mijn kind is altijd welkom!

Neen, ik heb er lang genoeg voor gezorgd. Natuurlijk, mijn kind is altijd welkom! 65%

Neen, ik heb er lang genoeg voor gezorgd. 35%