Volgens wetenschappers zijn te betrokken grootouders slecht voor de gezondheid van kinderen

Oma’s en opa’s die erg betrokken zijn bij de opvoeding van hun kleinkinderen, zijn geen goede invloed op de gezondheid van hun oogappels. Dat schrijven onderzoekers aan de universiteit van Glasglow in PLOS One Journal. “Ze belonen te vaak en geven hen veel te veel eten.”

De onderzoekers bestudeerden 56 studies uit 18 landen, voor ze deze nogal harde conclusie trokken. De drie hoofdpeilers waren dieet en gewicht, lichaamsbeweging en roken. Op alle drie de vlakken bleken ze een negatieve invloed te hebben. Verschillende studies tonen namelijk aan dat grootouders hun kleinkinderen (te) vaak eten met een hoog suiker- en vetgehalte aanbieden, meestal als beloning voor bijvoorbeeld een goed rapport.

Kinderen bewegen gemiddeld ook te weinig als ze bij hun grootouders zijn en heel wat grootouders blijken ook te roken in de aanwezigheid van hun kleinkinderen, zelfs als de ouders hen daar al duidelijk op gewezen hadden. Al blijkt uit de studies wel dat de geboorte van een kleinkind voor sommige grootouders ook een goede reden is om te stoppen met roken.

“Uit de onderzoeken die we bestudeerd hebben, blijkt dat ouders het moeilijk vinden om met hun eigen ouders in discussie te gaan als het gaat over de opvoeding van kinderen. Want hoewel het vanzelfsprekend is dat roken in het bijzijn van kinderen slecht is en dat ze genoeg lichaamsbeweging nodig hebben en gezond moeten eten, is het niet zo dat de grootouders dit allemaal (niet) doen met slechte bedoelingen,” aldus professor Stephanie Chambers.

‘Gezonde gewoontes’

Volgens Grandparents Plus, een non-profitorganisatie die grootouders begeleidt, ligt de oplossing in ondersteuning en correcte informatie. “Oma’s en opa’s willen het beste voor hun kinderen en hoe beter ze geïnformeerd zijn, hoe beter ze ervoor kunnen zorgen. We weten dat kinderen enorm veel voordeel kunnen halen uit een goede band met hun grootouders, dus is het echt belangrijk om hierop verder in te zetten.”

“Obesitas en roken zijn de twee makkelijkst te voorkomen oorzaken van kanker in het Verenigd Koninkrijk. Het is dan ook belangrijk dat ouders duidelijk communiceren met grootouders, om zo de toekomst van hun kinderen veilig te stellen,” voegt Linda Bauld, professor aan het Britse kankerinstituut, daar nog aan toe.