Voel jij je ook gestresseerd over geld? 3 tips om je financiën onder controle te krijgen VW

04 oktober 2019

12u57 0 Familie Na een enquête in samenwerking met iVox stelde mobile bank N26 vast dat vele Belgen zich gestresseerd voelen over geld. Niet iedereen heeft het altijd makkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom zetten we 3 manieren om je financiën onder controle te krijgen voor jou op een rijtje.

1. Installeer een budgetapp zoals YNAB

You Need A Budget (YNAB) is een programma en app om je inkomsten te budgetteren. Je leert er als het ware mee plannen wat je met het geld doet dat binnenkomt, en dat zowel op korte als lange termijn. Het basisprincipe is dat je elke euro die binnenkomt in een bepaalde categorie opdeelt, en alleen het geld uitgeeft dat je ingepland hebt in een bepaalde categorie aan dingen die onder deze categorie vallen. Op deze manier geef je geen geld uit dat je eigenlijk niet hebt, en kom je aan het eind van de maand niet voor onaangename verrassingen te staan. Het YNAB-programma is betalend (ongeveer € 77 per jaar), maar je kan eerst een proefperiode van 34 dagen doorlopen om te zien of het iets voor jou is. YNAB claimt dat z’n gebruikers gemiddeld 5.500 euro sparen het eerste jaar, en da’s lang niet slecht als je ’t ons vraagt.

2. Vele kleintjes maken een grote

Je hoeft niet meteen tientallen of honderden euro’s tegelijkertijd naar je spaarrekening over te hevelen. Door kleine beetjes te besparen kom je er uiteindelijk ook wel. Enkele voorbeelden om snel en makkelijk geld te besparen zijn bijvoorbeeld zelf eten en drinken mee te nemen als je weggaat. Maak er een gewoonte van om zelf je koffie mee te nemen als je thuis vertrekt, in plaats van aan de dichtstbijzijnde koffiebar een bakje troost te kopen of neem je eigen lunch mee in plaats van veel geld uit te geven in de broodjesbar. Ook op je tankkosten kan je al snel besparen. Spring niet voor het minste je auto in, maar neem eens wat vaker de fiets, of ga gewoon te voet. Zo bespaar je niet alleen op je brandstof, maar denk je ook aan het milieu. Win-win!

3. Denk na voor je geld uitgeeft

Misschien wel de belangrijkste regel van allemaal is jezelf telkens de vraag ‘heb ik dit écht nodig?’ te stellen voor je geld uitgeeft. Is het antwoord neen? Dan koop je het gewoon niet. Twijfel je, slaap er dan nog een nachtje of twee over voor je een beslissing neemt. Wil je iets echt graag, maar vind je het gewoon veel te duur? Dan is het geen slecht idee om tweedehandssites of -groepjes te doorzoeken. De kans is immers groot dat je er vindt wat je zoekt, tegen een fractie van de prijs. Op dezelfde manier kan je ook de spullen die je zelf niet meer nodig hebt te koop aanbieden, en het geld dat je ervan krijgt sparen of investeren in iets nieuws.