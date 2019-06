Exclusief voor abonnees Vliegen met kinderen: hoe houd je de reis zo ontspannen mogelijk? Anna van den Breemer

19 juni 2019

10u55 0 Familie “Meestal als ik met mijn kinderen in een vliegtuig zit, sta ik op een gegeven moment op en vraag ik de stewardess of ik het vliegtuig mag verlaten “, grapte de Amerikaanse acteur Ryan Reynolds onlangs over de lijdensweg van reizen met kleine kinderen. “Negenennegentig procent van de keren zeggen ze: ‘Nee’. Dus dan ga ik weer zitten en verlang ik naar de zoete bevrijding van de dood.” Voor ouders die niet de privileges hebben van een Hollywoodster (businessclass, ik noem maar wat) is deze vraag nog belangrijker: hoe maak je vliegen met kinderen minder stressvol – voor alle partijen?

Wat zeggen de deskundigen?

“De houding van de ouders is belangrijk, want kinderen spiegelen zich aan hun vader en moeder”, zegt Monique van Orden, schrijfster van het boekje Verre Reizen met Kleine kinderen. “Straal uit dat het vrij normaal is wat jullie gaan doen. Soms zie je ouders gillend binnenkomen en hun kinderen opjutten: ‘Dit is heel erg spannend!’ Ze raken helemaal over hun toeren.”

De vergelijking met een auto kan helpen om een zoon of dochter duidelijk te maken dat er regels gelden aan boord. Dus: riem om, want in de auto kun je ook niet zomaar rondlopen.

