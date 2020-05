Vlaanderens duurzaamste gezin deelt beste tips: “Vlees van de slager in je eigen potje is slechter voor het milieu dan voorverpakte groenteburgers”

De rode draad doorheen het leven van Ellen Dictus (41), Nikolas Sterck (31) en hun zoontjes Arthur (7) en Jules (5) is duurzaamheid. Onder de naam Sustainable Family veroveren ze steeds meer Vlaamse harten. In hun gloednieuwe boek ‘Het Duurzame Gezin’ deelt het koppel de inzichten die het de afgelopen jaren stapsgewijs verwierf. “Vooral wat je eet, is belangrijk. En minder hoe het verpakt is of zelfs vanwaar het product afkomstig is”, vertellen ze deze week in het magazine Primo.

Familie De rode draad doorheen het leven van Ellen Dictus (41), Nikolas Sterck (31) en hun zoontjes Arthur (7) en Jules (5) is duurzaamheid. Onder de naam Sustainable Family veroveren ze steeds meer Vlaamse harten. In hun gloednieuwe boek ‘Het Duurzame Gezin’ deelt het koppel de inzichten die het de afgelopen jaren stapsgewijs verwierf. “Vooral wat je eet, is belangrijk. En minder hoe het verpakt is of zelfs vanwaar het product afkomstig is”, vertellen ze deze week in het magazine Primo.

De journaliste spreekt met Ellen en Nikolas hoofdzakelijk over hun levensstijl, al zou je aan hun liefdeshistorie alleen al een artikel kunnen wijden. “Ik was leerkracht op een middelbare school toen ik Nikolas leerde kennen tijdens het schooltoneel”, vertelt Ellen. “Ik speelde daarin mee, hij verzorgde als leerling het technische luik. We voelden een bijzondere klik.” Nadat Nikolas afgestudeerd was, vocht hij twee jaar lang als een leeuw voor Ellen. “Als je daarop terugkijkt is het best romantisch”, zegt Ellen, “maar hij heeft echt afgezien.” “Voor Ellen vormde het leeftijdsverschil een obstakel. Ik moest nog beginnen studeren, zij werkte al”, vult Nikolas aan. “Velen hadden bovendien een oordeel klaar.”

De liefde bleek uiteindelijk te sterk. “Wij zijn het levende bewijs dat een leeftijdsverschil er niet toe doet. We hebben besloten om ervoor te gaan en zijn sindsdien gedreven in alles wat we doen”, vertelt het koppel. “Misschien is toen wel het zaadje geplant voor onze ondernemingszin.”

En ondernemingszin, dat hebben ze wel degelijk. Naast een indrukwekkend individueel carrièreparcours, hebben Ellen en Nikolas hun krachten gebundeld onder de naam Sustainable Family. Na workshops, online cursussen, een ecologische webshop, een eigen productlijn én een duurzaam tiny house, is er sinds deze week ook hun boek, ‘Het Duurzame Gezin’. Ellen en Nikolas roepen trouwens op om het boek door te geven als je het uit hebt. Iets wat perfect aansluit bij hun missie. “We willen zo veel mogelijk mensen laten ervaren hoe duurzaamheid een verrijking kan zijn voor hun leven.”

IJskoude douche

In hun boek nemen Ellen en Nikolas de lezers mee door alle ruimtes van het huis, maar starten ze met een hoofdstuk over geluk. Ze zijn dan ook zeer bewust bezig met het thema. “Onze pijlers voor geluk zijn onder meer een goede gezondheid, in verbinding staan met anderen, onze passie overbrengen en alles positief benaderen”, zegt Ellen. “Die positiviteit omarmen doen we heel concreet door het woord ‘moeten’ te vermijden en het te vervangen door ‘willen’. Keer op keer starten aan je dag of to-dolijst met een positieve intentie werkt écht.”

Een andere methode waar Nikolas en Ellen bij zweren is een ijskoude douche ‘s morgens. “Het is een gigantische boost voor je immuunsysteem. Je hartslag stijgt en je bloed begint sneller te stromen. Je voelt je wakker en klaar om aan je dag te beginnen.”

Online yogasessies

Ellen beoefent al meer dan dertien jaar yoga en heeft recent haar opleiding tot yogadocent afgerond. “Yoga is mijn redding, mijn houvast”, vertelt ze. “Mijn yogaroutine bezorgt mij rust.” Iets waar veel mensen nood aan hebben sinds corona ons leven domineert. Daarom startte Ellen op de Instagrampagina van Sustainable Family met yogasessies. Je kan de les op maandag en donderdag om acht uur ‘s morgens live meevolgen, of ze diezelfde dag op een zelfgekozen moment bekijken. “Er doen telkens enkele honderden enthousiastelingen mee. Mensen vertellen me dat het hen kalmeert, dat ze er zelfs beter door slapen of dat zelfs de kinderen meedoen.”

Als gevolg van de massale positieve feedback lanceerden Ellen en Nikolas een online yogaplatform op hun website. Ze bieden verschillende yogareeksen aan, maar voorzien ook een-op-eenbegeleiding. “Mensen kunnen met ons chatten. Hebben ze bepaalde klachten, dan kunnen wij een yogales op maat creëren.”

Veganistische eetpatroon

Ellen en Nikolas maar ook hun zoontjes Arthur en Jules eten veganistisch. “Iets waarop we aanvankelijk veel kritiek hebben gekregen”, zegt Ellen. “Er is nochtans geen enkel wetenschappelijk bewijs dat veganistisch eten ongezond zou zijn”, vult Nikolas aan. “Integendeel. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt het aan. Natuurlijk moet je geen hele dagen suikerspinnen en chips eten - twee snacks die in de regel vegan zijn. Het is belangrijk dat je volwaardig gevarieerde plantaardige voeding op je bord tovert.” Ellen volgde een opleiding Voedingsleer zodat het gezin op dat gebied sterk in de schoenen staat.

“Ook onze kinderen zijn zich er heel bewust van wat veganistisch eten inhoudt”, vertelt Nikolas. “Eigenlijk is het gemakkelijk: wij eten geen diertjes.” Toch hechten Ellen en Nikolas ook belang aan enige mildheid. “Zeker naar onze kinderen toe. Eten ze bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje van een vriendje iets dierlijks zoals roomijs, dan kan dat geen kwaad. We eten zo’n duizend keer per jaar, dus dat zal het verschil niet maken. We hebben trouwens het geluk dat velen weet hebben van ons eetpatroon en daar ook rekening mee houden. We krijgen vaak de kans om een plantaardig alternatief te voorzien, of meer zelfs: het is al gebeurd dat aan iedereen met wie Jules of Arthur op stap waren een spaghetti met louter groentjes geserveerd werd.”

Inhoud primeert

Die mildheid keert ook terug wanneer we het hebben over voedselverpakkingen. Daar zijn Ellen en Nikolas niet per se tegen. “Voedingsverpakkingen hebben een invloed op de houdbaarheid van de producten. Bovendien is de inhoud van die verpakking belangrijker: die bepaalt 90 tot 95 procent van de milieu-impact”, vertelt Ellen. “Koop je een groenteburger in een plastic verpakking, dan zal die nog altijd minder impact hebben dan wanneer je je hamburger in een eigen potje meeneemt van de slager.”

“Vooral wat je eet, is belangrijk”, zegt Nikolas. “En minder hoe het verpakt is of zelfs vanwaar het product afkomstig is. Natuurlijk dragen we lokaal en verpakkingsarm winkelen een warm hart toe - wij proberen dat ook zo veel mogelijk te doen -, maar er bestaat een groot misverstand over welke aspecten van onze voeding nefaste gevolgen hebben voor het milieu. Een voorbeeld: wij halen onze groente en fruit voornamelijk bij de plaatselijke boer, maar schamen er ons niet voor om het hele jaar door blauwe bessen te eten. Die bessen zijn supergezond en passen perfect in ons evenwichtige voedingspatroon. Omdat we al plantaardig eten, kunnen we het ons permitteren dat de blauwe bessen in sommige maanden van het jaar van de andere kant van de wereld moeten komen.”

Tipping point

Ellen en Nikolas willen daarbij de inzet van mensen die met hun eigen potjes naar de slager gaan zeker niet bagatelliseren. “Ook zij die één keer per week vegetarisch eten, maken mee het verschil”, zegt Ellen. “We hebben minder aan een minieme groep veganisten die verpakkingsvrij leven en nooit het vliegtuig nemen, dan wanneer een grotere groep mensen mee stappen zet in de goede richting.”

“Wij geloven dat je wel degelijk het verschil kunt maken door gewoonweg te doen wat je kunt”, vertelt Nikolas. “Uit onderzoek blijkt namelijk dat je niet de grote meerderheid van de bevolking mee moet hebben om verandering te realiseren, maar wel 25 procent. Wanneer dat percentage van de mensen zijn gedrag wijzigt, volgt automatisch het merendeel van de rest van de bevolking. Dit kantelpunt noemen we het tipping point. Ook met slavernij en roken zagen we een verandering in houding vanaf 25 procent.”

Weg met wegwerpplastic

Aangezien deze maand in het teken staat van de #meiplasticvrij-campagne, is het misschien wel het ideale moment om jouw gewicht mee in de duurzame schaal te leggen. “Los van de voedingsverpakkingen waar we het net over hadden, worden we overspoeld met wegwerpplastic”, zegt Ellen. “Het zit ‘m in de kleine dingen. Vraag aan je bloemist om geen plastic folie te wikkelen rond het boeket dat je iemand wil schenken. Gebruik een bamboe tandenborstel en kies voor een drinkbus in plaats van plastic flesjes. Nadert er een verjaardag, werk dan met een verlanglijstje. Zo kun je bijvoorbeeld samen leggen voor een duurzaam cadeau zoals een fiets of een leuke ervaring. Ook met tweedehands spulletjes, zoals speelgoed, decoratie of kleding, maak je een groot verschil.”

Ellen en Nikolas lanceerden een webshop met ecologische producten. Voor wie online shopt, heeft het koppel trouwens een tip. “Vermeld bij de opmerking dat je jouw aankoop omwikkeld door zo min mogelijk plastic wil ontvangen”, adviseert Nikolas. “Er zal niet altijd gehoor aan gegeven worden, maar hoe meer mensen hier melding van maken, hoe meer er gezocht zal worden naar duurzame oplossingen.”

Tiny house

Een toonbeeld van ‘duurzame oplossingen’ is de zestiende-eeuwse arbeiderswoning van 32 vierkante meter van Ellen en Nikolas. Terwijl hun passiefhuis in Kalmthout een hele grote stap in de goede richting is, is het tiny house in Antwerpen wat duurzaamheid betreft de kers op de taart. “Onze duurzame reis van de afgelopen jaren verliep uiteraard met vallen en opstaan”, verduidelijkt Nikolas. “Dat is ook de reden waarom we Sustainable Family hebben opgericht. We willen onze kennis delen. En op vier jaar tijd hebben we heel wat bijgeleerd. Zo is er in het Sustainable Tiny House in plaats van beton een schelpenvloer, en is de isolatie gemaakt van jute zakken.”

Het tiny house was klaar op het moment dat het coronavirus uitbrak. Omwille van de pandemie zijn korte verblijven nu niet mogelijk. “Maar wie om welke reden dan ook even nood heeft aan tijd voor zichzelf, kan het tiny house momenteel huren voor langere periodes.”

Staycation

Onze zomervakantie zal er door het coronavirus vermoedelijk anders uitzien. Vakanties in eigen land zullen - noodgedwongen - een flinke boost kennen, en dat vinden Nikolas en Ellen een goede zaak. “We zijn de laatste jaren met onze elektrische wagen op reis geweest, maar kiezen steeds vaker voor een fietsvakantie”, zegt Ellen. “Je bent continu buiten en neemt meer van het landschap op. Indonesië is ook idyllisch natuurlijk, maar wij denken niet dat je het vliegtuig moet nemen om een gelukzalig vakantiegevoel te ervaren.” “Door de foto’s op sociale media wordt de druk enorm om naar de andere kant van de wereld te reizen”, zegt Nikolas. “Wij durven niet beweren dat we nooit nog zullen vliegen - nogmaals: perfectie bestaat niet -, maar we willen meegeven dat ook hier op je fiets kruipen al erg ontspannend kan zijn. We hopen dan ook dat velen deze zomer hun tweewieler zullen herontdekken.”

‘Het Duurzame Gezin’- Ellen Dictus en Nikolas Sterck - Manteau - 24,95 euro, beschikbaar op de Sustainable Family Webshop