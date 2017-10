Vijf originele apps om huishoudelijke taken eerlijk te verdelen thuis ND

14u03 0 thinkstock Familie Mannen doen nog steeds minder in het huishouden, zo bleek uit een recente Europese studie en wordt bevestigd door een enquête van KU Leuven in samenwerking met vrouwennetwerk Markant vzw. De Vrouwenraad stelde daarom vorige week een aantal maatregelen voor, zoals een kortere werkweek, betaalbare kinderopvang en meer vaderschapsverlof. In afwachting daarvan: deze vijf apps kunnen in tussentijd de taken thuis net iets eerlijker verdelen.

België scoort slecht als het op een gelijke verdeling van de huishoudelijke taken aankomt, zo bleek uit een studie van het Europese Instituut voor Gendergelijkheid. Ook een enquête van de KU Leuven en Markant vzw bij bijna 1.700 respondenten bevestigt dat klassieke rollenpatronen blijven bestaan, als het aankomt op wie voornamelijk de was en de plas doet thuis.

Vrouwen leggen voor zichzelf de lat te hoog, en geven taken ook minder snel uit handen, zo klonk het vanochtend bij "Hautekiet" op Radio 1. De Vrouwenraad stelde vorige week enkele maatregelen voor om de balans van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen gelijk te trekken. Mannen meer vaderschapsverlof laten opnemen en een kortere werkweek van 30 uren zijn daar voorbeelden van. Maar het is nog even afwachten of en wanneer die er effectief zullen doorkomen. Zelf het voornemen om eens wat vaker iets uit handen te geven en van het huishouden een gezamenlijk in plaats van een sologebeuren te maken? Probeer deze vijf apps eens, om op een speelse manier het huishouden eerlijker te verdelen.

1. Chorma / Chore Checklist

Wat moet er gebeuren, wie neemt welk taakje op zich en wanneer is het afgewerkt? In de app Chorma vind je een handig overzicht dat je met het hele gezin kan delen, waarbij je taken op jou kan nemen en zo punten verdienen. Het competitie-element maakt dat je net iets gemotiveerder bent om die afwas aan te pakken of de was op te hangen. Bovendien moet je niet elke week zeurderig herhalen dat het vuilnis nog buiten moet, want dat laat de app met plezier in jouw plaats weten. Ook handig: kinderen kan je op deze manier motiveren om ook hun steentje bij te dragen.

Chorma is gratis verkrijgbaar voor iOS. Een vergelijkbare app voor Android is de Chore Checklist.

2. Cozi

Wie van het gezin eet er mee vanavond? Wat eten we en wat hebben we daarvoor nodig? Cozi laat zich omschrijven als de 'family organizer'. In een handig weekoverzichtje kan je recepten slepen die je vindt online, en de ingrediënten daarvoor in een boodschappenlijstje zetten. De hele familie heeft toegang tot dat overzicht, zodat elk gezinslid suggesties kan doen voor maaltijden en het boodschappenlijstje kan aanvullen.

Gratis verkrijgbaar voor Windows, iOS en Android.

3. FlyHelper

Heb jij (of: jouw echtgenoot) meer een stap-voor-stap hulp nodig? Dan helpt FlyHelper, door jou te herinneren aan taken die dagelijks, wekelijks of maandelijks moeten gebeuren. Je kan in de app je huis visualiseren, zodat je gestructureerd kan aangeven wat wanneer moet schoongemaakt worden. Ook een menuplanner zit in de app ingebouwd.

Gratis verkrijgbaar voor Android.

4. Rekeningen betalen

Nog zo'n leuk klusje dat wel eens vergeten wordt: de maandelijkse rekeningen betalen. Maak het jezelf makkelijker door een app je eraan te doen herinneren wanneer je wat moet betalen.

Gratis voor Android (Bills Reminder) en iOS (Bills Monitor).

5. Huishoudtips

Hoe krijg je die vlek eruit? Op hoeveel graden mag een jeansbroek gewassen worden? Wie manlief niet helemaal vertrouwt met die zijden blouses (maar beseft dat ze het ook af en toe moet loslaten als ze participatie in het huishouden wil): deze app biedt hulpt.

Gratis voor iOS.