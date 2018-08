Vier trends voor een hippe kinderkamer Loes Liemburg

29 augustus 2018

08u30

Bron: Goed Gevoel 0 Familie Niks mis met roze muren en Nijntje-posters, maar de kinderkamer mag tegenwoordig wel een tikkeltje hipper en creatiever! Met deze tips maak je van de kinderkamer een stijlvol en gezellig nestje, waar je jaren mee vooruit kan.

Duurzaam duurt het langst

Kinderkamertjes hebben tegenwoordig best een volwassen look. De nadruk ligt niet meer op roze en blauw, en felle kleuren zijn zachter geworden. We zien veel witte muren en meubeltjes van natuurlijk hout. Zo kan de kinderkamer lang mee! Om volop in te zetten op duurzaamheid kun je meegroeimeubels aanschaffen, waar je snelgroeiende spruit jarenlang plezier van heeft. Ook fairtradespeelgoed, ecologische kleding, wasbare luiers en natuurlijke verzorgingsproducten zijn populair.

Botanische tuin

Net als grote-mensen-interieurs zijn ook kinderkamers in de ban van jungle fever. Denk daarbij aan botanische prints, luchtzuiverende (niet giftige!) planten en blankhouten of rotan meubels. De kleuren zijn fris en mogen wel wat druk zijn: combineer wit met groene, blauwe en roze accenten. Voeg nog houten cactussen, een pluchen flamingo en posters met wilde dieren toe en je tropische kinderkamer is af!

TIP: Werk je liever met echte planten? Dit zijn de leukste exemplaren voor in elke kamer van je huis!

De industriële look

Misschien niet je eerste gedachte als je aan kinderkamers denkt, maar de industriële look is zeker tof voor de allerkleinsten. Geef het kamertje een stoer effect met wat zwaardere meubels van onbewerkt hout of metaal en industriële hanglampen. Combineer wit met grijs en legergroen, en fris het geheel op met kleurige accessoires, metallic elementen, mooie posters of muurstickers en warme dekentjes.

So boho!

De rustige bohemian-trend zal nog wel even populair blijven. Neem weer wit als basis, gecombineerd met zachte, natuurlijke kleuren en onbewerkt hout. Grappige details voeg je toe met veren, schapenvachtjes, linnen, macramé en geometrische patronen. Ook heel hip en boho zijn forten en tipi’s! Je kunt die zelf in elkaar knutselen of kopen, zoals een boomhutbed of bedhuisje. Zo heeft je kind altijd een plekje voor zichzelf waar het lekker kan spelen of lezen.

Wil je de babykamer genderneutraal houden of het avontuur naar binnenhalen in de kamer van je zoon? In de Kids Special van Goed Gevoel vind je tal van stylingtips voor de kamer van je kind! Koop hem in je dichtstbijzijnde verkooppunt samen met je Goed Gevoel of koop hem voor maar € 4,40 via onze shop en hij wordt bij jou thuis geleverd!

Lees ook:

Zes routines om de start van het nieuwe schooljaar makkelijker te maken

Beter slapen? Richt je slaapkamer in volgens de regels van de Feng Shui

Met deze tips creeër je meer ruimte in die kleine kamer