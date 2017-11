Vier op de tien ouders slapen minder dan 6 uur per nacht SV

17u03 0 Thinkstock Familie Het leven van een kersverse ouder is niet makkelijk. Niet alleen heb je continu stress dat je vanalles verkeerd doet en je kleintje voor de rest van zijn of haar leventje met een trauma opzadelt, daar komt ook nog eens bij dat je nachtrust behoorlijk wordt ingeperkt. Bijna de helft van de mama's en papa's is chronisch vermoeid, zo blijkt uit een enquête van de blog Mama Baas

Jonge ouders kampen blijkbaar met een constant energietekort. Niet verwonderlijk, want uit een rondvraag van Supradyn Energy en Mama Baas blijkt dat vier ouders op de tien minder dan zes uur per nacht in dromenland doorbrengen.

Dagelijks vermoeid

Een kleine meerderheid (52%) van de ouders is vooral op specifieke momenten extra moe, zoals tijdens schoolvakantie of in de winterperiode. Maar het kan nog erger: zo'n 46% van de ouders is dagelijks vermoeid door de zorg voor hun kinderen. En naar de oorzaak hoeven we niet ver te zoeken. Slechts 58% van de ouders heeft voldoende nachtrust. De overige 42% moet het met minder dan 6 uur slaap per nacht stellen.

Energie op peil

De populairste manieren om het energieniveau op peil te houden zijn de klassiekers: een stevig ontbijt en koffie. Opvallend: ook sociaal contact blijkt een belangrijke energie-booster, 39% van de respondenten krijgt extra energie van een uitje met vriend(inn)en. Eén op de acht ouders gebruikt voedingssupplementen om hun energiepeil op te krikken. Vooral de winterperiode blijkt het moment waarop supplementen soelaas bieden.

Tips van een mama

Sofie Vanherpe, Mama Baas-blogster en mama van Emma (8) en Ava (5) deelt haar methodes om haar energie op peil te houden.

Energie komt in golven. Op sommige dagen kan ik bergen verzetten, op andere dagen ben ik al blij dat ik de avond haal. Sporten, gezond eten en voldoende rust nemen, helpen me om beter om te gaan met dagen waarop mijn energiepeil een dipje kent. Sofie Vanherpe

1. Blijf bewegen. Tijdens de winter vraagt het meer discipline dan in de zomer. De dagen zijn korter en kouder, en binnen blijven is dan zo aanlokkelijk, maar zet jezelf aan om te bewegen. De positieve effecten van te sporten zijn legio: je slaapt beter, je hebt minder stress, je energie en zelfvertrouwen krijgen een boost… Probeer dus zeker 2 keer per week een sportsessie in te plannen.

2. Eet gezond. Te veel suiker is niet goed voor je weerstand, zorg dus dat je altijd genoeg vitaminen binnenkrijgt. Af en toe iets zoet smaakt dan ook dubbel zo lekker.

3. Neem voldoende rust. Verplicht jezelf om op tijd te gaan slapen en neem ook door de dag af en toe 5 minuutjes rust. Je to do-lijst nog niet helemaal afgewerkt? Zet je eventjes in de zetel om weer op te laden, die to do-lijst loopt heus niet weg. Hulp nodig om tot rust te komen? De app Simple Habit helpt je om op elk moment van de dag te mediteren.