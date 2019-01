VIDEO. “Wij passen zó goed samen”, Aster & Lize in NINA LDC

11 januari 2019

14u54 0 Familie Als twee tortelduiven op een tropisch Thais eiland. Veel stralender kan het nieuwe jaar niet beginnen voor actrice Lize Feryn (25) en VRT-sportanker Aster Nzeyimana (25). Een prachtige plek, een mooi moment ook, om als koppel vast te stellen: “Wij passen zó goed samen”.

Even wegdromen. We bevinden ons zowaar op Koh Yao Noi, een Thais eilandje. De zee kabbelt rustig. De witte stranden nodigen uit. Vissersbootjes nemen je mee over de golven, richting helblauwe lagunes. Het is hier tropisch warm, palmbomen plooien zachtjes heen en weer en na een korte regenbui stuurt de natuur haar schoonste staaltje op ons af in de vorm van een regenboog. Als de zon hier opkomt of ondergaat, kan een mens niet anders dan sprakeloos staren naar de horizon. Hier, op deze paradijselijke plek, hebben we afspraak met een prachtig paar. 

“Ik wilde altijd al naar Thailand, maar liefst met een lief”, lacht Lize Feryn. Et voilà, dat lief is er. Al tien maanden, alstublieft, vormt de actrice uit ‘In Vlaamse velden’ en ‘Het is ingewikkeld’ een koppel met Aster Nzeyimana, de sympathieke VRT-sportanker met de lichtgevende ogen. Vertoef een paar dagen in hun buurt en je vóélt hun energie: ze genieten volop van de vlinders in hun buik, ze delen een geweldig gevoel voor humor en koesteren het romantische plan om voor altijd samen te zijn. Bij een ontbijt van verse mango en ananas serveren we Aster en Lize een reeks vragen, om vervolgens te smullen van hun antwoorden. We geven je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot, het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be!

