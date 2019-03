VIDEO. #FRIYAY! Vader zingt slaaplied voor pasgeboren dochter die op gitaar slaapt mv

29 maart 2019

15u54 0 Familie Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Cody Comer, 21, uit Missouri, speelde gitaar in de woonkamer wanneer zijn vrouw vroeg om hun dochter Carrigan in bed te leggen voor een dutje. In plaats van gewoon een liedje te zingen aan haar bed, legde hij zijn dochter bovenop zijn gitaar en na enkele minuten vertrok ze naar dromenland. “Het schattigste wat ik ooit gezien heb”, meent mama Chandra Comer. En we kunnen haar alleen maar gelijk geven.