VIDEO. Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch en zoontje Rufus in NINA: “Die dag toen ik verliefd werd in dat café, dacht je wellicht: is dat ventje een regisseur?’

Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch en zoontje Rufus in NINA: "Die dag toen ik verliefd werd in dat café, dacht je wellicht: is dat ventje een regisseur?'

30 november 2018

14u02 0 Familie 

Familie 2018 is hét jaar van regisseur Felix van Groeningen (41) en actrice Charlotte Vandermeersch (35). Hij scoort met zijn ontroerende film ‘Beautiful Boy’, zij staat voor het eerst solo op de planken. En als kers op de taart is er zoontje Rufus: nu al hun allermooiste creatie ooit.

Op de Hollywood Film Awards won Felix van Groeningen onlangs de prijs voor beste doorbrekende regisseur. Niemand minder dan acteur Brad Pitt himself overhandigde de award. De Gentse regisseur met de heerlijk hartelijke lach blijft er kalm onder, maar zijn Amerikaanse debuut is dus een schot in de roos. Neem het van ons aan: ‘Beautiful Boy’ – even prachtig als pijnlijk – is een absolute must see. Intussen zit ook wederhelft en kersverse mama Charlotte Vandermeersch niet stil. Met haar voorstelling ‘Buzz’ – een bewerking van de roman ‘Buzz Aldrin, waar ben je gebleven?’ – staat de mooie actrice voor het eerst helemaal alleen in theaterzalen, en dat doet haar ongelooflijk veel deugd. En het puurste brokje geluk in huize Van Groeningen-Vandermeersch? Dat ligt dezer dagen in een maxicosi te trappelen en kan – zo stellen we vast op onze fotoshoot – poseren en charmeren als de beste. Rufus Charel Woody, vijf maanden jong. “Ik was al langer klaar voor kinderen, ik heb gewacht op Charlotte”, aldus Felix. We geven je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot, het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be!

