VIDEO. Dina Tersago wordt ambassadrice voor Mamas for Africa: "Het geweld tegen vrouwen in Oost-Congo is gruwelijk” Nele Annemans

27 november 2018

07u53 0 Familie Als vrouw moet je af en toe een stapje achteruit zetten. Een stap op de carrièreladder, betekent dat vaak in West-Europa. Maar op andere plekken ter wereld is dat maar een akkefietje. In het door burgeroorlog geteisterde Oost-Congo bijvoorbeeld, leveren vrouwen enorm zware offers. “Verkrachting, mishandeling en verstoting zijn er gemeengoed”, aldus kersvers Mamas for Africa-ambassadrice Dina Tersago. Samen met hen wil ze de strijd tegen het geweld op Oost-Congolese vrouwen aangaan.

“Het geweld tegen vrouwen in Oost-Congo is gruwelijk. Verkrachting is er hét oorlogswapen van de rondtrekkende milities”, vertelt Dina Tersago. “Vaak houden de slachtoffers blijvende fysieke letsels over aan de wreedheid van de aanvallen. Daarbovenop komt nog het risico op verstoting door hun echtgenoot. Het maakt de vrouwen in de streek van Bukavu en Uvira ontzettend kwetsbaar.” De maatschappelijke positie van de vrouw op het Congolese platteland is sowieso zwak: zwaar fysiek werk op het veld, gecombineerd met vele zwangerschappen kort na mekaar en een aan hun man sterk ondergeschikte rol. Ook binnen hun gemeenschap zijn meisjes en vrouwen vaak slachtoffer van geweld.

Dina wil samen met Mamas for Africa het leed van de vrouwen in Oost-Congo onder de aandacht brengen. Daarom maakte ze, naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen (VN) op zondag 25 november, een korte video voor Mamas for Africa (MFA). Samen met 9 andere vrouwen wordt ze geconfronteerd met negatieve ervaringen die je als vrouw kan meemaken. Bij elke herkenbare ervaring, zet iedere deelneemster één stap achteruit. De vrouw die symbool staat voor de Oost-Congolese vrouw, eindigt helemaal achteraan, op grote afstand van Dina en de anderen.

“We willen mensen echt laten beseffen hoe afschuwelijk het er daar nog aan toegaat. Wij kunnen ons dat niet inbeelden, maar vrouwen die op het veld door 10 mannen verkracht worden, vaak meer dan 5 keer zwanger raken en ook nog eens verstoten worden door hun man omdat ze verkracht zijn, zijn er dagdagelijkse kost. Als jonge moeder komt dat dubbel zo hard binnen dat er vrouwen anno 2018 nog altijd in die toestand moeten leven. Daarom was ik meteen aangesproken door Mamas for Africa. Zij vangen die vrouwen niet alleen op en bieden hun een veilige thuis, maar investeren ook in een educatie voor de man en familie van de vrouwen om hen niet te verstoten en opnieuw op te nemen in de familie. Als ze ernstige verwondingen hebben, worden ze ook gratis geopereerd. Kortom, ze krijgen alle zorgen die ze nodig hebben”, aldus Dina Tersago.

Meer info over het werk van Mamas for Africa: www.mamasforafrica.be.