Victor en Line uit ‘Blind getrouwd’ gaan samenwonen: 7 tips die succes garanderen TVM

23 juli 2019

11u01

Bron: The Guardian 0 Familie Victor (30) en Line (29) overleefden als enige koppel het experiment van ‘Blind Getrouwd’ en aan ons maakten ze bekend dat ze intussen klaar zijn voor de volgende stap. “De knoop is doorgehakt, wij gaan samenwonen.” Maar wat is het succesrecept om samen te wonen met iemand - zonder je te verliezen in eindeloos gepalaver over vuile sokken? De Britse schrijver Emma Jane Unsworth zocht het eerder uit voor The Guardian. Wij zetten haar 7 tips even voor u op een rij.

Het zou niet mogen aanvoelen als een verplichting binnen een relatie, maar het is vrijwel een sociale norm: vroeg of laat moet je gaan samenwonen. En dat heeft implicaties. Het vraagt meer toewijding van elkaar. Het financiële aspect treedt meer naar voren. Je spendeert meer tijd in elkaars gezelschap. In vijftien jaar tijd is de Britse Emma Janne Unsworth vier keer gaan samenwonen. Dit zijn haar bevindingen.

1. Begin met een schone lei

“Het is belangrijk dat jullie elkaar een faire kans geven om elkaars interieursmaak te appreciëren. Doe je dat niet dan heeft dat gevolgen voor de dynamiek binnen jullie relatie”, zegt Unsworth.

Dat appartement dat precies uit een ‘Elle Wonen’-special is ontsnapt mag er dan wel fantastisch leuk uitzien met jouw spullen, het is belangrijk dat je partner ook inbreng krijgt. Het draait allemaal om onderhandelen, tolereren en compromissen sluiten.

2. Ruim je boeltje op

“Een ex zei me ooit dat een woonst die er continu onberispelijk uitziet even hatelijk aanvoelt als een spreekwoordelijk stort”, zegt de Britse. “Wel, goed geprobeerd, maar daarom zijn we nu geen geliefdes meer.”

Het is volgens Unsworth normaal dat je de tel kwijtraakt wie nu eigenlijk het vaakst de afwas doet, maar de regel is: ruim op wanneer de gelegenheid zich voordoet. Er mag dan wel niets erotisch zijn aan Mr. Proper, een gepeperde rekening van de kuisvrouw is dat nog veel minder.

3. Hou de ‘natuurlijke’ werking van je lichaam niet tegen (maar laat ook niet alle remmen los)

Ligt die chili con carne wat zwaar op je maag? Hou vooral je metabolisme niet tegen om je partner niet in verlegenheid te brengen. Nooit. Voor je het weet zit je bij de dokter met een verstoord darmstelsel. “Is een vriendin van me overkomen”, schrijft de Britse.

4. Leg nooit huisdieren aan je geliefde op

Huisdieren kunnen een dealbreaker zijn. Sommige mensen houden gewoon niet van harige wezens in dezelfde omgeving waar gekookt of geleefd wordt.

Unsworth: “Ik hou van katten. Voor mij voelt een huis zonder katten enorm triest aan, maar niet iedereen voelt dat zo aan. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat mijn laatste poging tot samenwonen eindigde toen ik een kat kreeg en ze continu op ons dekbedovertrek plaste. Maar serieus: ga nooit samenwonen met iemand die niet van katten houdt. Die mensen zijn verdacht, ik zou zelfs durven stellen: sociale perverten.”

5. Ventileer moeilijkheden

Misschien wel de belangrijkste: raak nooit gewoon aan elkaars ‘mindere kantjes’. Doe je dat wel, dan geef je de doodsteek aan je relatie. Vertel je partner zijn of haar slechte gewoontes. Doe het tactvol, maar alstublieft, doe het snel houdt Unsworth ons voor.

De Britse: “Ik heb de slechte gewoonte om overal vuile koffiemokken achter te laten. Ik vroeg mijn ex of hij dacht dat ik een ‘mokprobleem’ had en hij antwoordde gelaten: ‘O, dat. Wel, euh, ik ben er al aan gewoon geraakt.’ Enter relatiecountdown.”

6. Tv is af en toe best oké

“Mijn meest recente compagnon en ik hebben een jaar geprobeerd om zonder televisie te leven, zodat we ‘productiever zouden worden’. We hielden het welgeteld één maand vol, daarna bekeken we continu het Amerikaanse tv-programma ‘RuPaul’s Drag Race’. Lees dan toch gewoon een boek, hoor ik je denken! Maar boeken al goed en wel, maar als je een horrorkater hebt, wil je gewoon zwetend in de sofa liggen en vettige pizza verorberen. Andere entertainmentopties dan seks zijn de sleutel voor een gelukkige thuis op zulke avonden”, schrijft Unsworth.

7. Revolutioneer de betekenis van romantiek

“Samenwonen geeft een nieuwe betekenis aan romantiek en die moet je omarmen, want we worden er niet jonger op en het leven is kort. Nu je niet meer aan het daten bent en de oppervlakkige vlinders verdwenen zijn, ligt een weelde aan nieuwe mogelijkheden open om je passie en affectie voor je partner te tonen”, concludeert de Britse.