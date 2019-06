Verrassend: deze vaardigheden traint je kind spelenderwijs

20 juni 2019

14u00 0 Familie Een van de belangrijkste dingen in het leven van een kind is spelen. Al spelende leert het allerlei vaardigheden aan die hem ook in z’n latere leven goed van pas komen. Ook speelgoed speelt hierin een voorname rol. Wist je dat je kind met deze speeltjes zijn lichamelijke ontwikkeling en zijn verbondenheid met de natuur kan aanscherpen?

Spelen is uiterst belangrijk voor de algemene ontwikkeling van je kind. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen heeft het uitdaging nodig: nieuwe dingen leren, nieuwe dingen uitproberen, een kind kan er vaak niet genoeg van krijgen. Als dat kan gebeuren in een omgeving waar van alles te doen en te beleven is, kan het telkens nieuwe ervaringen opdoen.

Eropuit trekken (in de natuur)

Bewegen is op elke leeftijd een must. En dat begint al in de wieg, bijvoorbeeld als hij zich probeert om te rollen. Bij het grijpen oefent hij zijn schouder-, hand- en vingerspieren. Zo leert hij alsmaar fijnere bewegingen uitvoeren. Als hij begint te lopen, leert hij zijn lichaamsbeweging steeds beter beheersen. Naarmate z’n bewegingsvrijheid toeneemt, kan hij steeds meer van de wereld om zich heen verkennen. En hierdoor doet hij weer nieuwe ervaringen op, niet alleen door te bewegen maar ook door te horen, te zien, te ruiken en te voelen. Samen buiten gaan wandelen en fietsen is een fijne belevenis, maar het is ook bijzonder leerrijk. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat natuurervaringen op jonge leeftijd leiden tot een sterkere verbinding met de natuur op latere leeftijd en duurzaam gedrag stimuleren. Kinderen die veel buitenspelen in de natuur zijn gezonder en gelukkiger. Kinderen die zonder toezicht in de natuur spelen, zijn creatiever, zelfstandiger en ze durven meer dan andere leeftijdsgenootjes.

Speelgoed helpt daarbij

Ook met speelgoed kan je de ontwikkeling van je kind stimuleren. Met een loopwagentje kan hij al vanaf heel jonge leeftijd z’n omgeving op eigen houtje gaan verkennen. Bovendien oefent hij z’n fijne motoriek door zich stevig vast te houden. Die fijne motoriek wordt ook gestimuleerd, als hij dingetjes in elkaar moet zetten, of voorwerpen van de ene plek naar de andere moet brengen... Met het juiste speelgoed, bijvoorbeeld speelgoeddieren, kan je hem ook vertrouwd maken met de natuur.

