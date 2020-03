Veronique Leysen openhartig over bevalling: “Ik wist niet dat ik mijn eigen luiers zou vervangen” Margo Verhasselt

04 maart 2020

16u22 4 Familie Het leven van een kersverse mama bestaat niet altijd uit rozengeur en maneschijn, dat bevestigen ook heel wat bekende mama’s op sociale media. De laatste in dat rijtje? Onderneemster Veronique Leysen (34), die op 17 februari beviel van haar tweede zoontje Isaï. “Na mijn operatie had ik het gevoel alsof ik aangereden werd door een vrachtwagen.”

“Dingen die ik niet wist over een keizersnede (zoals deze zwangere buik ná je bevalling)”, pent onderneemster Veronique Leysen neer op Instagram. Ze vertelt in een Instagrampost openhartig over de moeilijkheden die ze zelf na haar keizersnede ondervond.

“Na mijn operatie had ik het gevoel alsof ik aangereden werd door een vrachtwagen (opnieuw en opnieuw). Ik wist niet dat ik een blaaskatheter onder mijn bed zou verstoppen (die overigens ook lekte) en dat ik wegwerponderbroeken zou dragen, wekenlang. Ze zijn comfortabel, maar nu draag ik die van mijn vriend (Thomas Vanderveken (38), red.). Daarnaast wist ik niet dat ik maandenlang steunkousen zou dragen onder mijn kleding en mijn eigen luiers zou vervangen.”

Leysen gaat verder en vertelt over hoe ze trots was op het feit dat ze de derde dag na haar bevalling op eigen houtje naar het toilet kon en benadrukt hoe goed ze omringd was. “Het was ook een prachtige ervaring omdat ik mijn baby altijd bij me had. Ook vond ik het spannend om op een andere manier te bevallen. Als ik nu naar mijn litteken kijk en zie hoe mijn lichaam zichzelf kan genezen, dan ben ik trots op mijn ‘tattoo’", sluit ze af.

Tekst gaat verder onder de foto.

Maar Leysen is zeker niet de enige. Ook Amerikaans plussizemodel Ashley Graham (32) toonde dat een lichaam heel wat te verduren krijgt. Zij deelde onlangs eveneens beelden van haar lichaam na haar bevalling. Op de foto zien we Ashley met grijze wegwerpboxershorts en bedekte ogen. “Steek je hand in de lucht als je niet wist dat je ook je eigen pampers zou verversen”, schreef ze erbij. “Na al die jaren in de modewereld had ik nooit gedacht dat wegwerpondergoed mijn favoriet kledingstuk zou worden. Maar kijk nu. Niemand praat over de revalidatie en het genezingsproces (ja, zelfs de onaangename delen) waarmee iedere kersverse mama in contact komt. Ik wou jullie tonen dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is”, sluit ze scherp af.