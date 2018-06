Vergeet verveling: 5 zomerse activiteiten voor je kinderen Liesbeth De Corte

30 juni 2018

12u13

Bron: PureWow 1 Familie De zomer gaat steevast gepaard met veel BBQ's, uitrusten met een glas rosé, op vakantie vertrekken en vooral zorgeloos ontspannen. Maar voor ouders komt daar nog een extraatje bij: de agenda checken en veel geplan om de twee zomermaanden te overbruggen. Een kamp of twee, even bij de grootouders of een babysit? Gelukkig zijn er ook activiteiten die je snel in elkaar flanst en die je kroost ongetwijfeld een tijdje zoet houden.

1. Organiseer je eigen Olympische spelen

Een ludieke competitie is altijd een schot in de roos als vriendjes komen spelen. Verdeel de deugnieten in twee teams en laat ze een aantal proeven uitvoeren. Denk aan om ter langste hoelahoepen, snoepjes zoeken in een kom met bloem of een heus waterballonnengevecht. Na afloop verdienen de winnaars, het andere team en jij als toezichthouden wel een ijsje als beloning.

2. Ga picknicken

Het is niet omdat de school even dicht is, dat jij je kids niet meer wil verwennen met een overheerlijke lunch. Dus waarom zou je niet gaan picknicken? Maak het niet te ingewikkeld. Enkele kerstomaatjes, een komkommer, wat blokjes kaas en enkele sandwiches en je bent gesetteld. Onderweg naar de picknick kan je het spelletje 'ik zie, ik zie wat jij niet ziet' naar een nieuw niveau tillen. Of neem een bellenblaas mee, passeer een speeltuin of laat ze om ter snelste zoeken naar specifieke dieren, lieveheersbeestjes of een klavertje vier.

3. Speel met stoepkrijt

Krijtjes, ze zijn een klassieker van formaat. Wie heeft er in z'n jeugd niet mee gespeeld? Van een hinkelpad maken tot tekenen en pictionary spelen: je kon je er uren mee bezig houden. Ongetwijfeld dat hetzelfde geldt voor je kroost. Dus doe hen een plezier en geef hen krijtjes in alle kleuren van de regenboog cadeau.

Lees verder onder de foto.

4. Ga kamperen

De zomer is het seizoen bij uitstek om te gaan kamperen. Maar waarom een camping boeken als je de tent kan opzetten in je eigen tuin? Laat je kinderen helpen bij het opzetten van de tent, het opblazen van de luchtmatras en het uitrollen van hun slaapzak. 's Avonds kan je BBQ'en, en als het donker wordt, kan je de zaklampen bovenhalen en griezelverhalen vertellen. Heb je geen tuin? Dan zullen de grootouders of tante ongetwijfeld gelukkig zijn met een bezoekje.

5. Plan een moestuintje

Moestuinen zijn opnieuw hip. Dat is niet alleen leuk voor mensen met groene vingers, maar ook voor de kleine ukjes. Stel je eens voor hoe trots ze zich zullen voelen als ze zelf iets laten groeien. De hippe vogels onder ons kunnen proberen om een avocadoplant te kweken, maar je kan evengoed voor basilicum, lavendel of munt gaan. Ook tuinkers is een aanrader, omdat dat zeer snel kiemt.