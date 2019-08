Veilig naar school Gesponsorde inhoud Veilig terug naar school? Zo leggen Ella, Loran en Joppe de weg af Aangeboden door Fidea

23 augustus 2019

09u00 0 Familie Gaat jouw zoon of dochter in september voor het eerst alleen naar school? Een grote stap! Ella De Spiegelaere (12) en Loran Anrys (11) hebben die al gezet, Joppe De Munter (5) is nog volop aan het oefenen samen met zijn papa. Als ervaringsdeskundigen delen ze hun goede raad.

Ella (12): “Als je alleen fietst, ben je op je gemak. Je moet op niemand wachten”

Vanaf september zal Ella dagelijks naar GO! atheneum Gentbrugge fietsen, waar ze start in het eerste middelbaar. “De weg ken ik al, want mijn lagere school lag er vlak naast. Daar fiets ik sinds het vijfde leerjaar alleen naartoe. In het begin ging ik samen met mijn drie jaar oudere zus, maar soms was een van ons ’s morgens sneller klaar en moesten we op elkaar wachten. Als je alleen fietst, heb je meer vrijheid en ben je op je gemak.”

Ella heeft heel wat tips over veiligheid in het verkeer meegekregen van thuis. Maar het is vooral dankzij haar fietservaring dat ze veel heeft bijgeleerd. “Vroeger ging ik vaak fietsen met mijn mama. Van haar heb ik bijvoorbeeld geleerd hoe ik over tramsporen moet fietsen, en dat ik enkel en alleen mag oversteken als het licht op groen springt. Ik heb ook ontdekt hoe belangrijk het is om op te letten als er ergens geen verkeerslichten staan.”

Voor de veiligheid draagt Ella altijd een helm, en een fluohesje. “Ik ben dat gewoon door de fluoweek op school. Tijdens die week kan je elk jaar stickers verzamelen als je je fietshelm en fluohesje draagt. Is je stickerkaart vol, dan krijg je een ticket voor de Zoo. Vorig jaar hebben we met de hele klas gewonnen. Echt leuk!”

Tips voor ouders

- Leg de route naar school voor de start van het schooljaar een paar keer af samen met je zoon of dochter. Wijs hem of haar onderweg op de gevaarlijke punten.

- Laat je kind ’s morgens op tijd vertrekken.

- Wil je zoon of dochter geen helm of fluohesje dragen? Koppel er een leuke beloning aan vast.

Loran (11): “Je moet niet alleen opletten voor auto’s, maar ook voor fietsers”

Loran woont op ongeveer drie kilometer van zijn school GBS De Start in Kluisbergen. Sinds zijn achtste legt hij de route regelmatig af zonder zijn ouders, maar met zijn schoolgenootjes. “Vorig jaar fietste ik vaak samen met een goede vriend. Niet naast elkaar, want dan konden we niet allebei op het fietspad. Ik reed voorop, hij achter mij”, vertelt hij. “Nu gaat die vriend naar het middelbaar, dus zal ik alleen moeten fietsen. Maar ik ga zeker niet naar muziek luisteren ofzo, dat zou me afleiden van het verkeer.”

Op andere dagen gaat Loran te voet. “Verschillende vrienden wonen tussen de school en mijn huis. ’s Morgens komen we elkaar onderweg tegen en ’s avonds vertrekken we samen naar huis. We weten dat we altijd op het voetpad moeten blijven en dat we voorzichtig moeten zijn als we oversteken. Eerst moet je naar links kijken, dan naar rechts, dan weer naar links. En je moet niet alleen opletten voor auto’s, maar ook voor fietsers.”

Hoewel Loran nog jong was toen hij voor het eerst alleen op pad ging, heeft hij nog nooit een verkeerde afslag genomen. “Ik ken de weg heel goed. Het is dezelfde route als toen we vroeger met de auto gingen, ik heb die dus al duizenden keren gedaan.” Mama Inge De Bels reed aanvankelijk mee met de wagen terwijl Loran de route op eigen houtje aflegde. Zo was ze toch in de buurt als er een probleem zou zijn. “Maar ik zag al snel dat hij dat heel goed alleen kon”, voegt ze eraan toe. “Zo was ik gerustgesteld.”

Tips voor ouders

- Kinderen in groep zijn sneller afgeleid. Leg daarom goed uit dat spelletjes onderweg uit den boze zijn.

- Maak duidelijk dat je zoon of dochter niet alleen moet opletten voor auto’s, maar ook voor fietsers. Zeker elektrische fietsen kunnen heel onverwacht opduiken.

- Hou eventueel vanop afstand een oogje in het zeil als je kind de weg naar school voor het eerst alleen aflegt. Zo weet je zeker of hij of zij er klaar voor is.

Joppe (5): “Ouders die op het fietspad parkeren met hun knipperlichten aan vormen het grootste obstakel”

Met zijn vijf jaar is Joppe nog wat te jong om er alleen op uit te trekken. Maar sinds vorig jaar fietst hij wel elke dag vol enthousiasme samen met zijn vader naar zijn kleuterschool in het hart van Mechelen. “Joppe kon op zijn drie jaar al goed fietsen”, vertelt vader Kevin De Munter. “We verplaatsen ons in de stad eigenlijk altijd met de fiets. Joppe krijgt dus vaak de kans om te oefenen. Zijn arm uitsteken om te tonen dat hij gaat afslaan lukt ook iets minder goed sinds hij zijn grote fiets heeft gekregen. Maar we blijven erop trainen.”

Op weg naar school fietst Joppe voorop, zodat Kevin hem in het oog kan houden. “Als we moeten afslaan of een straat of verkeerslicht naderen, kom ik naast hem rijden. Maar eigenlijk vertraagt hij dan al vanzelf. Joppe kan verkeerssituaties al goed inschatten, net omdat hij er al zo vertrouwd mee is.” Toch houdt Kevin soms zijn hart vast, vooral omdat er niet overal een fietspad aanwezig is. “Er kan altijd plots een autoportier openzwaaien. Ook wanneer Joppe tussen rijdende en geparkeerde auto’s moet fietsen, is het soms spannend. Maar eigenlijk zijn de grootste obstakels de automobilisten in de buurt van de school. Omdat er weinig plaats is, blijven ouders soms even op het fietspad of midden op de weg staan met hun vier knipperlichten aan. Niet evident voor wie met de fiets komt.”

Tips voor ouders

- Laat je kind al op jonge leeftijd wennen aan het verkeer. Hoe eerder je zoon of dochter kan omgaan met verschillende verkeerssituaties, hoe beter.

- Fietsen leer je met vallen en opstaan. Moedig je kind dus aan om zo vaak mogelijk te oefenen.

- Zet je je zoon of dochter af met de wagen? Parkeer een eindje verderop en laat je kind een stukje te voet gaan. Zo blijft het rustig aan de schoolpoort.

