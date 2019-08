Veilig naar school Gesponsorde inhoud Veilig naar school fietsen met je kinderen, ook in de stad: 5 tips van mama Cath Luyten Aangeboden door Fidea

16 augustus 2019

Je kroost loslaten in het verkeer is niet makkelijk. Zeker niet als je in hartje Antwerpen woont, zoals tv-maker Cath Luyten. ‘In de stad geldt de wet van de sterkste. Fietsers, mensen op een e-step, automobilisten: niemand lijkt rekening te houden met anderen. Je kan je kind niet ge-noeg leren om voorzichtig te zijn.’ Met deze tips lukt je dat.

Vroeg begonnen is half gewonnen

Cath Luyten neemt haar zoon Bill (11) al van jongs af aan mee op de fiets door Antwerpen. ‘Zo-dra Bill kon zitten, ging hij mee de baan op. Je kan daar als ouder niet onderuit. Je kind moet nu eenmaal leren hoe het zich moet gedragen in het verkeer. Hoe vroeger, hoe beter. Bill zat eerst in de fietsstoel, later in een aanhangfietsje en fietst nu mee met zijn eigen fiets.’

Maak er een gewoonte van om een helm te dragen

‘Bill draagt sinds dag één een helm. Aanvankelijk was hij nog zo jong dat hij daar niet over kon protesteren. Maar toen hij ouder en mondiger begon te worden, was ik bang dat het alsnog zou gebeuren’, lacht Cath. ‘Zeker omdat sommige vriendjes van Bill geen helm dragen. Maar nee, zelfs nu hij elf jaar is, vindt hij die helm de normaalste zaak van de wereld. Daar ben ik heel blij om.’

Oefen het traject naar en van school

Naar school gaan met de fiets doet Bill voorlopig nog niet. ‘We wonen maar enkele honderden meters verderop, dat kan perfect te voet. Meestal ga ik ook mee, niet uit veiligheidsoverwegin-gen, wel omdat dit de laatste maanden zijn dat ik het nog kan doen. Over een jaar gaat Bill im-mers naar de middelbare school. En daar zal hij wel elke dag naartoe fietsen. Ik ben van plan om dat traject eerst vaak samen te oefenen en hem zo te tonen waar hij op moet letten.’

Hou een oogje in het zeil

Om Bill veilig het verkeer te leren trotseren, gaat Cath nu vaak samen met hem fietsen. ‘Ik zorg er dan voor dat iemand vooroprijdt, zodat Bill kan volgen, en ook iemand achter hem om een oogje in het zeil te houden. Bill vindt dat prima. Hij fietst heel graag, zeker nu hij een nieuwe koersfiets heeft gekregen. Als we bijvoorbeeld samen naar mijn ouders trappen veertig kilome-ter verderop, geniet hij van begin tot eind.’

Blijf je tips herhalen

Onderweg overlaadt Cath haar zoon met goede raad. ‘Ik wijs hem op aankomende wagens, op autodeuren die open kunnen gaan. Destijds heb ik hem getoond hoe je veilig over tramsporen kan fietsen. We hebben dat samen geoefend en als ik Bill nu attent maak op tramsporen, zie ik dat hij probeert om er zo loodrecht mogelijk over te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat het helpt om regels en tips vaak genoeg te herhalen. Zelfs al komt dat misschien zeurend over.’

Veilig en goed fietsen leert je kind aan de Sven Nys Academy in Baal. Niemand minder dan Sven Nys himself leert je kleine bengel om voorzichtig te zijn in het verkeer. Meer info op www.svennyscyclingcenter.be.

En met de Fidea-fietsbel laat je kind van zich horen op de weg. Stap binnen bij een van de deelnemende verzekeringsbemiddelaars voor jouw exemplaar. Surf naar www.safecycling.be voor de adressenlijst. Iedereen veilig en wel weer naar school!

De safecyclingcampagnes zijn een initiatief van Fidea, partner van de Sven Nys Academy.