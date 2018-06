Vanaf welke leeftijd kan een kind alleen thuisblijven? Te oud voor een oppas, te jong voor dag alleen FVG

26 juni 2018

00u00 0 Familie Zodra de secundaire scholen beginnen te delibereren, breken ouders er zich het hoofd over: kan zoon- of dochterlief wel een hele dag alleen thuis zijn? "Een ideale leeftijd bestaat niet."

Het ging niet alleen over de Rode Duivels, afgelopen weekend. Een veelbesproken onderwerp bij ouders met een kind in het middelbaar was ook: wat te doen deze week? Veel scholen lassen immers lesvrije dagen in, zodat de examenresultaten besproken kunnen worden. Extra vakantie dus. Maar ook: extra kopzorgen voor werkende ouders met bijvoorbeeld een 12- of 13-jarige. Want kan je iemand van die leeftijd wel al een hele dag, laat staan een hele week, alleen thuislaten?

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN