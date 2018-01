Van speelgoed opruimen tot de was doen: deze klusjes zou je kind moeten kunnen SV

"Zet je bord in de vaatwasser," of "Dat speelgoed ruimt zichzelf niet op." De herinnering aan de klusjes uit onze eigen jeugd zit nog vers in het geheugen. Niet leuk, maar wel noodzakelijk. Kinderen worden er niet alleen verantwoordelijker door, maar zouden ook gelukkiger en succesvoller zijn. Maar mag je aan een tweejarige vragen al om de poppen weer netjes weg te leggen? (Antwoord: ja.)

Hoe weet je wanneer je kind oud genoeg is om de kat eten te geven of om zelf zijn of haar schoentjes weer op te bergen? In het boek 'The Learning Habit' vonden we deze handige leidraad:

2- tot 3-jarigen

- hun speelgoed opruimen

- hun vuile was in de wasmand doen

- hun huisdier eten geven

- wat ze gemorst hebben weer opruimen (met de hulp van een volwassene)

- hun bed opmaken (of op z'n minst de dekens mooi recht trekken)

4- tot 5-jarigen

- witte was van de donkere was scheiden

- hun sokken opplooien

- zelf een outfit kiezen (uit een beperkte selectie)

- de planten water geven

- de vloer vegen (met een kleine bezem)

- helpen met de tafel dekken en weer afruimen

6- tot 7-jarigen

- hun bed opmaken

- hun eigen lunch klaarmaken

- de was opplooien

- hun kamer stofzuigen

- de vaatwasser leegmaken (waar ze niet bijkunnen, mag aan de kant gezet worden voor een ouder)

8- tot 9-jarigen

- de vaatwasser inladen

- bladeren bij elkaar harken

- hun schone was terug in hun kleerkast leggen

- de boodschappen uitladen

- de vuilniszakken buitenzetten

10- tot 12-jarigen

- de vloer dweilen

- een eenvoudige maaltijd klaarmaken (onder het toeziend oog van een volwassene)

- hun beddengoed verversen

- de auto wassen

- het toilet kuisen

13 jaar en ouder

- de was doen (basisstukken, zoals sokken en ondergoed)

- zelf eten klaarmaken

- hun kleren strijken

- de ramen wassen (van het gelijkvloers)