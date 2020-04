Van sokkensafari tot samsonsekspakket: Maison Slash deelt geniale hacks voor ouders in quarantaine Stéphanie Verzelen

10 april 2020

Ondertussen lieten we al veel inkt vloeien over hoe zwaar de lockdown voor jullie is, ouders. En toch zitten jullie hoogstwaarschijnlijk nog áltijd met de handen in het haar. Want die kids, die lopen niet weg. Nieuwe tip: volg Maison Slash voor een onuitputtelijke bron aan lockdownparentinghacks. Voor ouders, door ouders. Meer goede raad vind je ook in onze thuisblijfgids

In onze zoektocht naar slimme oudercontent in lockdowntijden is de blog Maison Slash van Vlaamse mama’s Ingrid Renders en Anne Cornut een vondstje. Het ‘online lifestylemagazine voor rock-’n-roll ouders’ creëert al jaren originele en eerlijke content met een vleug humor voor mama’s en papa’s met karakter. En nu, wanneer die mama’s en papa’s met hun kinderen in quarantaine zitten, schakelen ze nog een versnelling hoger.

Creatief, hilarisch én nuttig

Onder hun hashtag #5WekenTotPasen en in een gelijknamige open Facebookgroep verzamelt Maison Slash momenteel alle ‘lockdownparenting’-hacks die hun lezers op het internet vinden óf zelf bedenken. Zijn die creatief? Check. Hilarisch? Vaak wel. En nuttig? Altijd. Dat is ook de kracht van Maison Slash: de ‘slashparentcommunity’ die zich rond het project vormde, zit boordevol slimme ouders. Lifehacks van ouders, voor ouders: als dat geen kwaliteitsgarantie is.

Kan je wel een handjevol van zulke geniale hacks gebruiken op dit moment? Jij vraagt, wij verzamelden: vijf tips waarmee je jouw zoetjes vast even zoet houdt.

1. Sleeping beauty

Nood aan een dutje? Haal evenveel vellen papier boven als je kinderen hebt, voorzie voldoende tekenmateriaal en daag het klein grut uit om een zo mooi mogelijk portret van jou te maken … terwijl je slaapt. Extra tip: hoe groter het canvas en de voorraad tekenmateriaal, hoe langer je een oogje dicht zal kunnen doen.



2. Samsonsekspretpakket

Nu jullie dag in dag uit met je kroost opgesloten zitten is samsonseks, meer dan ooit, de way to go. En met dit slimme pretpakket komt er ook echt iets van in huis. De inhoud: een aantal leuke kaartjes waarmee je je partner een officiële ‘uitnodiging’ kan sturen en een hangertje voor aan de deur. De uitkomst: een gegarandeerd pretmomentje voor jullie twee.

3. Sokkensafari

Iedereen met een huishouden weet hoe moeilijk het kan zijn om twee identieke sokken te vinden. Uitdaging voor de kids: álle sokken van het gezin zijn verspreid over één kamer. En laat ze dan maar zoeken naar paartjes. Zeg hen dat elk compleet paar een extra minuut schermtijd oplevert en zoeken zullen ze.

4. Hangmatmania

Heel veel heeft een kind niet nodig om even geëntertaind te zijn. Een boek of game en een coole plek om te chillen: dat kan al volstaan. Dat tweede kan je op een creatieve manier zelf creëren door met een groot laken rond een tafel een hangmat te maken. Wedden dat je je kids uren kwijt bent aan hun nieuwe plekje?

5. DIY hometrainer

Kinderen die genoeg beweging krijgen, zijn rustigere kinderen. Met dat mantra in het achterhoofd, knutsel je voor je kroost deze instant hometrainer ineen. Benodigdheden: een fiets met zijwieltjes, een paar schoenen en een enthousiaste koter. Plaats de zijwieltjes in de schoenen en laat de koter losgehen op zijn of haar DIY hometrainer. Ah, rust!



Meer tips?

In het NINA magazine dat deze zaterdag bij Het Laatste Nieuws zit, delen we nog bakken meer inspirerende kindercontent en hacks om het samen met hen thuis leuk te houden. Meer dan vijftig kids werkten mee aan de editie én we deden beroep op de slashparentcommunity van Maison Slash om kindertekeningen te verzamelen voor een virtueel kinderkunstenmuseum. Je ontdekt het deze zaterdag in jouw NINA bij de krant.

Nood aan nog meer hilarische #lockdownparenting-hacks? Volg Maison Slash en hun #5WekenTotPasen-project voor een nagenoeg dagelijkse dosis op www.maisonslash.be en 5WekenTotPasen op Facebook.