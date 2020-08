Van magische pap tot reuzebellen: dit zijn de leukste proefjes om met kinderen te doen

Hoe drinkt een plant? Hoe werkt een thermometer? Wat zijn die belletjes in de cola? Sommige kinderen zitten vol vragen. “Ze zijn van nature nieuwsgierig. Ze kijken met een open blik om zich heen. Verwonderd”, zegt Hiljanne van der Meer, programmamaker bij Nemo Science Museum in Amsterdam. “Kinderen hebben vragen. Soms heel veel vragen en dat is voor ouders niet altijd makkelijk. Het is de truc om ze aan te moedigen zelf op onderzoek uit te gaan. Natuurlijk kun je via Google het juiste antwoord opzoeken, maar het is veel boeiender om zelf dingen uit te proberen en te ontdekken. Op die manier iets leren is veel leuker dan wanneer een leraar of ouder vertelt hoe iets in elkaar steekt. Bovendien kun je het dan ook nog eens beter onthouden. Het gaat er meestal ook niet om of kinderen precies het juiste antwoord vinden of het chemische proces exact begrijpen. Ze zien en observeren wat er gebeurt. Willen ze meer weten? Dan kunnen ze er meer over uitzoeken.”

Als voorbeeld noemt Van der Meer de vraag ‘Hoe drinkt een plant?’. “Als ouder kun je het uitleggen, maar je kunt ook zeggen: ‘Pak een blad en snij deze doormidden. Kijk maar eens wat je ziet.’ Misschien komen ze niet bij het exacte antwoord uit, maar ze hebben wel zelf onderzoek gedaan naar hun eigen vraag. Een vraag is eigenlijk gewoon een uitnodiging om op onderzoek uit te gaan.’’

Soms mislukt iets. Dat kan, maar dan leer je dat je moet doorzetten om toch bij het antwoord te komen Hiljanne van der Meer

Kinderen thuis laten experimenteren is goed voor hun ervaringen, meent de programmamaker. “Het hoort bij de vaardigheden van de toekomst. Feitjes weten is steeds minder belangrijk, want we kunnen alles opzoeken. Maar het is wel belangrijk om te leren hoe je vragen stelt en onderzoek doet om tot een antwoord te komen. Soms mislukt iets. Dat kan, maar dan leer je dat je moet doorzetten om toch bij het antwoord te komen.”

Proefjes en experimenten doen is voor iedereen. “Iedereen kan vragen stellen, onderzoek doen en dus wetenschapper worden. Jong en oud. Jongen of meisje.”

Vier proefjes

PROEF 1: Wolk in een pot

Tijd: 15 minuten

Nodig: Glazen pot (bv. van augurken) - glas of glazen bakje dat op de pot past - warm water - koud water - ijsblokjes - lucifers

Stap 1: Schenk een laagje warm water in de pot. Schenk een laagje koud water in het glas en doe er een paar ijsblokjes bij.

Stap 2: Laat een volwassene een lucifer aansteken en houd deze zo lang mogelijk boven de opening van de pot vast. Laat de lucifer, als deze bijna is opgebrand, in de pot vallen. Zet het glas bovenop de pot. Wat zie je? Haal het glas eraf. Wat zie je nu?

Uitleg: Boven het warme water zit waterdamp. Die kun je niet zien, maar is er wel. Zodra het koude glas op de pot komt, koelt de waterdamp en condenseert hij tot kleine waterdruppels; een wolk. De brandende lucifer brengt kleine roetdeeltjes in de waterdamp, waardoor het nog beter condenseert.

PROEF 2: Experimenteren met bellenblaas

Tijd: 30 minuten

Nodig: Lepel - glazen potje - water - afwasmiddel - suiker - glycerine - ijzerdraadje - 2 stokken en een touw

Stap 1: Doe een eetlepel afwasmiddel in het glas. Vul het glas voor driekwart met water en roer het afwasmiddel erdoorheen.

Stap 2: Vouw een ijzerdraadje van 20 centimeter dubbel en maak daar een rondje van. Draai de uiteinden aan elkaar. Dat is je houder.

Stap 3: Doop het rondje van ijzerdraad in de zeepsop en blaas bellen. Hoe groot zijn de bellen en hoelang blijven ze ‘leven’?

Stap 4: Voeg een schepje suiker aan het bellenblaasmengsel toe. Wat gebeurt er nu met de bellen?

Stap 5: Voor grote zeepbellen maak je een nieuw bellenblaasmengsel en voeg je in plaats van suiker glycerine toe. Knoop het touw in een rondje aan de twee stokken. Leg het draadrondje in het mengsel en blazen of lopen maar.

Uitleg: De zeep in het afwasmiddel zorgt voor de zeepbel. De suiker versterkt de bellen. Met glycerine lukt dat soms nog beter.

PROEF 3: Kristallen laten groeien

Tijd: 20 minuten (plus wachten)

Nodig: Kom - glazen vaas - pijpenragers - lepel - keukenpapier - trechter - satéprikker - water - aluinpoeder - dun draad

Stap 1: Maak van de pijpenragers een leuk vormpje (bijvoorbeeld een hartje). Bind het figuurtje met het draadje aan de satéprikker.

Stap 2: Giet heet water in een kom en voeg een eetlepel aluinpoeder toe. Zodra dit is opgelost, voeg je opnieuw een lepel toe totdat je ziet dat de aluin niet meer oplost in het water en op de bodem blijft liggen. Eventueel kun je nu voedselkleurstof aan het mengsel toevoegen.

Stap 3: Leg keukenpapier in de trechter en giet het mengsel via de trechter in de vaas. Hang je figuurtje erin. Nu is het wachten. Na circa 24 uur zie je dat er kristallen op de pijpenragers zijn gevormd.

Stap 4: De kristallen kun je groter laten groeien door het proces te herhalen. Verwarm het gebruikte water. Voeg opnieuw aluin toe tot het niet meer oplost. Laat het mengsel afkoelen voordat je opnieuw je figuurtje erin hangt. Is je kristal klaar, dan kun je deze beschermen met blanke (nagel)lak.

Uitleg: Kristal ontstaat als opgeloste deeltjes tegen een oppervlakte neerslaan. In dit geval de pijpenragers. Zijn hierop eenmaal kleine kristallen zichtbaar, dan trekken ze de andere opgeloste deeltjes aan en groeien ze.

PROEF 4: Vast of vloeibaar

Tijd: 20 minuten

Nodig: Kom - eetlepel - maïzena - water

Stap 1: Doe 130 gram maïzena in een kom. Voeg daar 100 ml water aan toe. Meng alles goed door elkaar met een lepel, zodat er een papje ontstaat.

Stap 2: Ga langzaam met je vingers door het papje. Wat voel je?

Stap 3: Probeer nu een balletje van het papje te kneden. Lukt dat?

Uitleg: Vreemd mengsel, hè. Als je langzaam beweegt, lijkt het een vloeistof. Oefen je er kracht op uit door er bijvoorbeeld op te drukken, dan voelt het als een vaste stof. Bij rustige bewegingen kunnen de watermoleculen makkelijk tussen de maïzenadeeltjes door bewegen en lijkt het dus vloeibaar. Bij snelle bewegingen of als je gaat kneden duw je de watermoleculen tussen de maïzenadeeltjes uit en gedraagt het mengsel zich als een vaste stof. Grappig hè?

De smaak te pakken? Op onder andere de websites nemosciencemuseum.nl/ontdek en proefjes.nl staan nog meer leuke experimenten.

