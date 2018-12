Van je tuin op je feesttafel: gebruik hout en planten als natuurlijke kerstversiering Laurence Machiels

16 december 2018

13u02 0 Familie Een overdadige kerstboom of bomvolle feesttafel vol glitter zijn niet aan mij besteed. Laat mij maar takjes en bessen uit de tuin knippen, en met touw en schaar aan de slag gaan. Een puur natuur feesttafel, dat is mijn ding.

Tafel met een ruw kantje

Een feesttafel moet chic ogen, maar mag voor mij ook een tikje stoer zijn, met een wat atypisch grof linnen of stonewashed tafelkleed in een warme tint. Dat combineert erg mooi met hout, hét materiaal voor een natuurlijke kersttafel. Neem verweerd hout of een donkere soort, en laat het terugkomen als onderzetter onder de borden, in de kandelaars, de wijnkoeler, de broodplank... Zet geen kaarsen in je kandelaars: die zitten vaak in de weg tijdens een diner en de kans dat er kaarsvet op je tafel drupt, is groot. Neem theelichtjes in een warme tint en houd de kandelaars als decoratie.

Houd de aankleding van je kersttafel mat. Weersta dus aan de drang om ze op te leuken met glimmende kerstballen. De weerspiegeling van de theelichtjes in de wijnglazen zorgt voor genoeg feestschittering.

* Naamkaartjes met takjes

Ik houd van naamkaartjes op mijn kersttafel. Neem geen wit papier maar mooi geschept, artisanaal papier of sober karton. Snoei rechte takken van een vinger dik en 10 tot 15 centimeter lang. Bind twee takjes aan beide uiteinden met koord parallel tegen elkaar en stop het naamkaartje in de gleuf. Je mag er gerust nog een takje kruiden of rozenbottel aan toevoegen.

