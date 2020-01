Van ‘het Greta-effect’ tot period party’s: dit zijn de opvoedingstrends voor 2020 Margo Verhasselt

02 januari 2020

10u50

Bron: metro 0 Familie Een nieuw jaar, een nieuwe start. Wat betekent dat voor ouders en hun kroost? Zorgen om het klimaat, micro-plannen en period party’s, zo blijkt.

Opvoedwebsite Channelmum maakte na een ondervraging van 2.000 ouders de trends op die volgend jaar binnenshuis zullen opleven. De trends spelen enorm in op de zorgen waarmee ouders vorig jaar te maken kregen. 93% van de ondervraagde ouders gaf na een jaar vol klimaatspijbelaars en bosbranden aan zich meer te willen inzetten voor het milieu bijvoorbeeld. Benieuwd naar de nieuwste opvoedtrends? We maakten een overzicht.

Het Greta-effect

De tijd waarin ‘kinderen moesten zwijgen wanneer volwassenen praten’, lijkt voorgoed passé. In 2020 wordt wel degelijk geluisterd naar de waarheid uit de kindermond. Greta Thunberg toonde dat kinderen wereldwijd zich zorgen maken over de planeet en zelf het heft in handen willen nemen.

We spelen een spel vanavond

Een hele avond Netflix & chillen met het gezin? Gezellig, maar niet aan de orde in 2020. Steeds meer worden gezelschapspellen uit de kast gehaald voor een gezellige gameavond.

Period party’s

Ja, echt. Period party’s, of feestjes waarbij de eerste menstruatie gevierd wordt, worden al jaar en dag gegeven in andere culturen (in Sri Lanka bijvoorbeeld). Maar ze zijn tegenwoordig ook booming in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het zou volgens ouders een goede manier zijn om de menstruatie op een positieve manier te bekijken.

Co-working crèches

Mensen gaan steeds vaker als freelancer aan de slag of werken vanop afstand. Iets waar goed op ingespeeld wordt. Heel wat co-working spaces bieden tegenwoordig ook een crèche aan. Netwerkplezier voor zowel ouder als kind!

Plastic-free parenting

Dat het klimaat een hot topic is, moeten we niet meer vertellen. Mensen willen hun ecologische voetafdruk verkleinen en dat begint vaak met minder plastic gebruiken. Steeds meer ouders zoeken naar ecologische alternatieven: van speelgoed tot verpakkingen.

Twintigminutenregel

Een leuk idee voor iedereen - niet alleen ouders - om uit te proberen. De twintigminutenregel vertrekt uit een idee waarbij ouders iedere dag twintig minuutjes met hun kroost praten. Een gemakkelijke manier om te weten te komen wat er in hun hoofd omgaat.

Micro-plannen

Je dag volplannen tot op de minuut, bekijk het als een upgrade van de alombekende to-dolijst. In plaats van te zeggen dat we ‘s ochtends de keuken gaan kuisen, schrijven we nu dus op dat we om 8u05 de tafel afvegen en om 8u10 de boterhamdozen in de boekentassen steken.