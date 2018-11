Van grootmoeder naar pleegouder: “Volgens onze dochter hebben we haar kind afgepakt, maar zo is het niet gegaan” Lynn Guillaume

11u09 0 Familie In een op de vier pleegzorgsituaties neemt de grootouder de rol van pleegzorger op. Ook Nicole en Dirk kropen in de rol van pleeg(groot)ouder. Ze voeden hun kleinkind Lars* op alsof het hun eigen kind is, en naar aanleiding van de Week van de Pleegzorg doen ze hun verhaal.

Dirk: “Toen we hoorden dat mijn dochter zwanger was, wisten we dat het moeilijk zou lopen. Joke heeft het syndroom van Asperger, wat maakt dat rekening houden met anderen heel moeilijk is.”

Nicole: “Lars is veel te vroeg geboren. Wat er precies gebeurd is, weten we niet. We vermoeden dat Joke mishandeld geweest is, want ze stond vol blauwe plekken. Het heeft niet veel gescheeld of Lars was er niet geweest. In het ziekenhuis merkten ze al snel dat er iets niet klopte. Toen Joke na tien dagen het ziekenhuis mocht verlaten, heeft ze twee weken niet naar Lars omgekeken. ‘Er zat toch melk genoeg in de diepvriezer’ was haar reactie toen de verpleegsters haar vroegen waar ze al die tijd gezeten had.”

Dirk: “Dat Joke in Duitsland woont, maakte het er niet makkelijker op. We hebben nog voorgesteld om samen met Lars naar België te komen, maar daar wou ze niets van weten.”

Nicole: “Ze wou per se bewijzen dat ze het moederschap wél aankon, dus trok ze met Johan naar een moeder-kindtehuis, waar jonge moeders begeleid worden. Daar liep het faliekant mis en is ze na een incident op straat gezet. Lars werd toen in een pleeggezin voor crisisopvang geplaatst.”

Dirk: “Vanaf toen is het snel gegaan. De Duitse jeugdzorg heeft het gerecht ingeschakeld, en ons voorgesteld als pleegouders.”

Nicole: “Daar heb ik geen seconde over moeten nadenken. Kinderen zijn heilig voor mij. Joke heeft er alles aan gedaan om de toewijzing van Lars tegen te houden. Volgens haar hebben we haar kind afgepakt, maar zo is het niet gegaan. De rechter was duidelijk: Lars mocht sowieso niet bij haar blijven. Zonder ons zou hij in een Duits tehuis of pleeggezin terechtkomen. Dat konden we toch niet laten gebeuren.”

Dirk: “Sinds zijn tien maanden woont Lars bij ons. Ik schat de kans klein dat hij ooit naar zijn mama in Duitsland wil gaan. Maar je weet nooit natuurlijk.”

Nicole: “Een echte band hebben ze niet. Ze zien elkaar een keer per jaar twee uurtjes in een neutrale ruimte en skypen af en toe. Op die momenten krijgt Lars even haar onverdeelde aandacht. Daar kijkt hij telkens naar uit, maar achteraf voel je dat er iets speelt. Dan is hij meer in zichzelf gekeerd, opstandiger…”

Dirk: “Het is niet altijd makkelijk geweest. We zijn natuurlijk ook geen dertigers meer. Dat voel je. Voetballen in de tuin, zit er niet meer in. Maar we zouden het zo opnieuw doen en krijgen er enorm veel van terug.”

Nicole: “Hem verwennen, zoals ‘normale’ grootouders zouden doen, kunnen we niet. We voeden Lars op zoals onze eigen kinderen destijds. Maar hij wordt goed omringd. Iedere vrijdag gaat hij bij mijn jongste dochter logeren. De andere kleinkinderen komen hier dikwijls over de vloer, dus hij heeft altijd wel een speelkameraadje … Een goede achterban is ontzettend belangrijk. Voor hem én voor ons. Ook voor later. Mocht er met ons iets gebeuren, dan gaat Lars naar mijn jongste dochter. Ook over zo’n dingen hebben we goed nagedacht. Dat moet wel, om zijn toekomst veilig te stellen. ’

*fictieve naam