Van een kapotte bureaustoel tot kerstomaatjes: wat is het origineelste cadeau dat jij ooit kreeg? NINA-redactie

14 november 2018

15u42 0 Familie Het is nog meer dan een maand aftellen tot de feestdagen, maar de cadeaustress is nu al begonnen. Speciaal voor iedereen die niet weet wat te kopen, gaan wij op zoek naar het leukste, gekste, liefste en/of origineelste cadeau dat je ooit kreeg. Onze redactie bijt de spits af.

Margo: “Vier jaar geleden kreeg ik een klein doosje cadeau van mijn nonkel. Daarin: kerstomaatjes. Dat lijkt misschien vreemd, maar minder als je weet dat ik stiekem verslaafd ben aan de kleine groentjes. Eigenlijk was het een fopcadeautje, maar toch is het me altijd bijgebleven. Het is niet alleen het bewijs dat mijn nonkel me door en door kent, maar ik was er ook écht blij mee. Ik heb ze dan ook zonder schaamte allemaal opgegeten nog vóór het kerstdiner, tot grote frustratie van mijn mama.”

Timon: “Ik ben een echt stadskind, dus toen mijn fiets gepikt werd was ik oprecht verdrietig. Ik fiets letterlijk óveral naartoe. Toen mijn ouders me verrasten met een tweedehands fiets, was ik dan ook enorm gelukkig. Het ding was helemaal verroest en rammelde aan alle kanten, maar ik ben nog nooit zo blij door de stad gefietst.”

Birte: “Geen cadeautje dat ik zelf gekregen heb, maar wél een dat ik gegeven heb. Mijn man is helemaal verknocht aan een oude bureaustoel die hij jaren geleden kocht in de kringloopwinkel. En inderdaad: het ding zit lekker, maar tot vorig jaar zag het er écht niet uit. Door jarenlang gebruik was de bekleding gescheurd en kwam de voering op meerdere plaatsen piepen, waardoor de stoel verbannen werd naar de veranda ... en daar vooral gebruikt werd door onze twee katten. Zonde, en daarom besloot ik de bureaustoel vorig jaar te laten restaureren, als kerstcadeau voor mijn wederhelft. Het resultaat? De stoel staat terug in onze woonkamer te blinken. Nét als mijn man!”

Liesbeth: “Vorig jaar kreeg ik met kerst eenhoorn pantoffels van het lief. Die zijn goed van pas gekomen, omdat ik altijd ijspegels heb als voeten. Maar daarnaast zei hij er ook heel schattig bij “dat ik wat vaker mijn eigen special unicorn moest durven zijn”. Probeer dan maar eens om niet te smelten.”

Valerie: “Nadat mijn man en ik gingen samenwonen, en ik de kat die bij mijn ouders was achtergebleven behoorlijk bleek te missen, kocht mijn man - toen nog mijn lief - me een hondje voor mijn verjaardag. Ondertussen is de puppy al een uit de kluiten gewassen hond geworden, maar hij is nog steeds het schattigste cadeau dat ik ooit kreeg.”

Sophie: “Heel veel mensen denken ten onrechte dat je mij alleen blij kan maken met dure cadeaus. Uiteraard zeg ik daar geen nee tegen, maar toen ik mijn favoriete handtas die al een hele tijd kapot was plots onder de kerstboom vond, zo goed als nieuw, sprong ik een gat in de lucht. Geen peperduur paar oorbellen dat daar tegenop kan.”