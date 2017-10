Van € 100 tot meer dan € 2.000: zoveel kost de sport van jouw kind "Gratis sporten bestaat niet" Sophie Vereycken

U kent ze wel, die trotse voetbalouders langs het grasveld. Eén been gevaarlijk dicht bij de witte lijn, terwijl ze om het hardst de naam van hun sterspeler scanderen. Wie echter beseft wat diezelfde mama's en papa's op jaarbasis voor hun kleine voetballer neertellen, zou uit solidariteit bijna zelf mee gaan brullen aan de zijlijn. "De populairste sporten zijn allesbehalve de goedkoopste," zo ondervond ook hoogleraar aan de KU Leuven Jeroen Scheerder.

Voetbal kost je zo'n € 458 euro op een jaar, voor ballet ben je al met € 227 gesteld en wie een ambitieuze coureur in huis heeft kan daar maar liefst € 2.097 voor opzij leggen. "There's no such thing as a free run," concluderen de onderzoekers van de KU Leuven dan ook na hun berekening van de kostprijs van sporten in Vlaanderen.

onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, KU Leuven Uitgaven door kinderen per sporttak

In realiteit nog hoger

Wie zich nu al een hoedje schrikt bij het zien van de bedragen, neemt er maar beter een stoel bij. In realiteit ligt het bedrag immers nog iets hoger. Verplaatsingskosten werden niet mee opgenomen in de berekening, net als entreegeld voor wedstrijden van zoon- of dochterlief. Vooral een logistieke beslissing. "Er was een te groot verschil in de manier van operationaliseren," aldus Erik Thibaut van de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid. "We hebben vooral gekeken naar wat je zelf zou moeten uitgeven om de sport te kunnen beoefenen," vult promotor en hoogleraar Jeroen Scheerder aan. "Stel dat ik aan atletiek doe, is het niet noodzakelijk dat mijn ouders komen kijken. Spikes daarentegen kan ik wél gebruiken."

"Een belangrijke kanttekening: het bedrag is een gemiddelde, berekend op langere termijn. Geen exacte som die een ouder iéder jaar uitgeeft," legt professor Scheerder uit. Een voorbeeld voor wie de wenkbrauwen fronst bij een bedrag van € 2.097 voor wielrenner in wording: "Een koersfiets alleen al kost inderdaad al snel € 2.000, maar die koop je natuurlijk niet ieder jaar opnieuw. Gemiddeld doe je 4 jaar met een fiets. Als je dat vervolgens op jaarbasis gaat uitrekenen, kom je op een bedrag van 500 euro. Al kan je met de omkadering (verplaatsingskosten, entreegeld, ... red.) inderdaad wel stellen dat het bedrag in de dagdagelijkse realiteit wellicht nog iets hoger ligt," aldus Thibaut. "Als we bovendien per uur gaan kijken, liggen de uitgaven voor sport vaak lager dan andere vrijetijdsactiviteiten zoals een museum- of bioscoopbezoek. Iets waar ook de sportsubsidies van de overheden in belangrijke mate aan bijdragen."

Sporten enkel voor de elite?

Wat als je zoon of dochter nu echt de zinnen gezet heeft op wielrennen of golfen? Niet iedereen kan dat betalen. Al wil dat niet zeggen dat duurdere sporten ook automatisch gekoppeld zijn aan een hoger inkomen, nuanceert Scheerder. "Motorsport, waarvan we met een gerust hart kunnen stellen dat het allesbehalve goedkoop is, staat niet bovenaan de statusladder. En omgekeerd zien we hetzelfde: lopen, een activiteit die dan weer relatief goedkoop is, blijkt vooral populair te zijn bij de upper middle class."

"Het is wel zo dat mensen die een hoger inkomen hebben, het gemakkelijker hebben om een sport te beoefenen omdat de financiële drempel wegvalt. Al zien we dat de sportkeuze vaker wordt bepaald door culturele en sociale factoren dan het financiële aspect. Wie van thuis uit nooit is aangemoedigd om aan sport te doen, of wie een hekel had aan lichamelijke opvoeding in school, start vanuit een zwakkere positie om nog aan sport te doen, dan iemand die het financieel minder breed heeft," verduidelijkt Scheerder.

Het volledige rapport vind je hier terug.