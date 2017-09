Vaatwasgeheimen: "Die witte waas op je glazen is perfect normaal" KM TK

13u00

Bron: HLN 0 Thinkstock Familie Een dagelijks afwasritueel waarbij de ene de vuile vaat afwast en de andere afdroogt, is in vele gezinnen vervangen door het vullen en legen van de vaat. Wat weleens tot verhitte discussies kan leiden over hoe dat nu juist hoort. Kris Foucart, Academy Manager bij Miele, verklapt enkele vaatwasgeheimen.

All-in-one?

"De meeste vaatwassers zijn geschikt om met elk type vaatwasmiddel te werken. All-in-one tabletten geven doorgaans een goed resultaat, maar afzonderlijke producten gebruiken om te reinigen en spoelen zal een iets beter resultaat opleveren. Het voordeel is dat je ze juister kan doseren en dat ze vrijkomen in de machine op het moment dat het nodig is. Een spoelglansmiddel helpt bij het wegspoelen van het resterende vuil én het opdrogen. Is je vaat vaak niet helemaal droog, dan opteer je dus beter voor een apart spoelglansmiddel. Stop je afwastablet of -poeder ook in het voorziene vakje. Een vaatwasser spoelt eerst voor en dan is dat reinigingsmiddel nog niet nodig."



Witte waas

"Glazen kunnen probleemloos in de vaatwasser, al klagen veel mensen wel over de witte waas nadien. Dit is nauwelijks te voorkomen en heeft niets met de kwaliteit van je glazen te maken: de witte waas ontstaat doordat zacht water kalk en andere mineralen onttrekt uit het glaswerk. Anderzijds zorgt zacht water ervoor dat de vaat goed gereinigd wordt. Wil je absoluut geen witte waas, dan is afwassen met de hand een betere optie."



Was af en toe op hoogste temperatuur

"Volgens de Europese richtlijnen moeten vaatwassers automatisch het energiezuinigste programma voorstellen. Deze zijn vaak lager van temperatuur, waardoor ze niet altijd geschikt zijn voor een zeer vuile vaat. De temperatuur is wel hoog genoeg om vet en ander hardnekkig vuil aan te pakken, maar als je het programma altijd gebruikt, kan het weleens mislopen in de afvoer. Vetresten kunnen er weer afkoelen en een prop vormen die de afvoer verstopt. Om de twee weken een afwasprogramma met een hogere temperatuur opzetten, voorkomt dit én is een goede reiniging voor je afwasmachine. Je kan dit doen met de vaat erin, al plaats je er dan het best geen glaswerk bij."