Vaarwel cadeaustress: deze hack bespaart je als ouder heel wat 'aanvalletjes' van je kind

10 december 2019

Op Facebook gaat momenteel een wel heel erg handige hack van een mama viraal. Kristina Watts, uit Washington in de VS, heeft dé manier gevonden om woede- en zaagaanvalletjes van haar dochter voorgoed tot het verleden te laten behoren.

Je kent het vast wel … je moet nog snel een paar boodschappen doen, met de kinderen op sleeptouw. In de supermarkt, speelgoedwinkel of het shoppingcentrum komt vervolgens het moment dat kindlief het speelgoedje van zijn of haar leven spot. Wat volgt is vaak een zaag- en klaagpartij van jewelste, tot je ofwel toegeeft en in je buidel tast of je voet bij stuk houdt, vaak met alle gevolgen (lees: geklaag, gezaag en af en toe zelfs een huilbui) van dien.

Tenminste: dat was het geval. Want als jij het simpele trucje van mama Kristina Watts begint toe te passen, behoort gejammer om een stuk speelgoed misschien ook voor jou tot het verleden. “Uiteraard wil mijn dochter Emerson al het speelgoed dat ze tegenkomt in de winkel”, steekt Kristina van wal in haar Facebookpost. “Gelukkig heb ik een manier gevonden om al het gezaag en geklaag tegen te gaan. Wanneer Emerson een stuk speelgoed tegenkomt dat ze graag wil, laat ik haar ermee poseren. Vervolgens neem ik een foto, die we ‘naar de kerstman sturen’, zodat die weet dat ze dat bepaalde stuk speelgoed heel erg graag wil. Wat volgt is een kind dat zonder morren het stuk speelgoed terug in het rek plaatst, en gewoon verdergaat. Het is net magie: geen tranen en geen geroep of getier (door eender wie van ons beiden).”