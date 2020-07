Tweederangsouder of méér? Expert licht toe welke rol de vader speelt tijdens de eerste maanden van een kindje

Het krijgen van een kind zet je leven op z'n kop. Behalve als je Elon Musk (49) heet. Hij en zangeres Grimes (32) werden ouders van een zoontje, maar de oprichter van Tesla houdt zich niet zo bezig met de opvoeding . “Ik laat dat over aan m’n vriendin. Ik kan toch niet veel doen nu.” Terecht, of valt de rol van de papa tijdens de eerste maanden niet te onderschatten? We vroegen het aan opvoedingsexpert Steven Gielis.

De mening van Elon Musk is niet nieuw. Integendeel. Het is een opvallend traditionele uitspraak van de visionair, meent Steven Gielis, orthopedagoog en de bezieler van ZITDATZO. “Vroeger was de vader de kostwinner, en moesten moeders voor de kinderen zorgen. Men was ervan overtuigd dat papa’s niet van belang waren bij de opvoeding”, vertelt Gielis. “Hoe meer vrouwen buitenshuis gingen werken, hoe meer die visie veranderde. Vooral in de jaren 70 was er een duidelijke kentering: er werd van papa’s verwacht dat ze ook een affectieve en zorgzame relatie opbouwden met hun baby’tje. Ze moesten emotioneel beschikbaar zijn en kregen een groter aandeel in de taakverdeling. Het resultaat: vanaf dag één zijn ze meer in de weer met flesjes, pampers en alles wat erbij komt kijken.”

Moeders denken nog vaak dat ze de primaire verzorger ‘moeten’ zijn Opvoedingsexpert Steven Gielis

Mannen mogen hun rol als opvoeder dan wel explicieter opnemen dan vroeger, als het over opvoeding gaat, wordt in de eerste plaats nog vaak naar de moeder gekeken. “Veel mama’s denken nog dat ze de primaire verzorger ‘moeten’ zijn”, gaat de opvoedingsexpert verder. Dat ouderwets idee zit er op een of andere manier ingebakken. En het feit dat de vrouw negen maanden lang een baby in haar buik voelt en na de zwangerschap eventueel instaat voor de borstvoeding, helpt niet.

Gielis: “Ook in onze maatschappij worden mama’s nog steeds als de hoofdverzorgers beschouwd. Dat merk je bijvoorbeeld sterk in ons juridisch systeem, waar mannen en vrouwen niet gelijk behandeld worden. Denk maar aan geboorte- en ouderschapsverlof, of de regeling bij echtscheidingen. Een kind zal, als z'n ouders uit elkaar gaan, veelal meer tijd doorbrengen bij de moeder dan bij de vader."

Voordelen

Hoe de vader tijdens de eerste maanden met het ouderschap omgaat, hangt dus niet alleen van hem af, maar ook van z’n partner. Trekt de moeder alle taken naar zich toe, of niet? Wordt er helder gecommuniceerd over de rolverdeling? En verwacht de vrouw ook steun en betrokkenheid van haar partner? Zo kan een koppel afspreken dat de vader ‘s nachts ook eens opstaat om de baby te sussen en te voeden.

“Laat er geen twijfel over bestaan: vaderbetrokkenheid is ontzettend belangrijk. Studies hebben aangetoond dat wanneer vaders vanaf het prille begin meer tijd vrijmaken voor hun kroost, de kinderen het ook beter doen op allerlei vlakken. Ze scoren betere punten op school, voelen zich beter in hun vel en ontwikkelen ook betere sociale vaardigheden.”

Dan is er nog de vraag van één miljoen: wanneer spreek je van goed, betrokken vaderschap? “Een gouden formule of handleiding bestaat er jammer genoeg niet. Een beetje cliché, maar als een vader gewoon zijn best doet, is dat goed genoeg”, aldus Gielis. De expert geeft nog enkele tips, maar het succes van een band opbouwen, zit vooral in de kleine dingen.

• Kies voor actieve en intensieve interactie met het kind

Het is een favoriete bezigheid van veel papa’s én de baby: samen spelen en – op latere leeftijd – ravotten. Van gekke bekken trekken tot grappige geluidjes maken of de baby in de lucht houden: kleine kinderen vinden het fantastisch. En hun gelach werkt ook enorm aanstekelijk.

• Stimuleer de ontwikkeling van het kind

Er zijn een heleboel dingen die een vader kan doen om de ontwikkeling van een kind spelenderwijs te stimuleren. Zoon of dochter even op de buik leggen bij het opkleden, samen bouwen met blokken, een lepel geven zodat het kindje zelfstandig leert eten,... En positieve aanmoediging geven: applaus, een knuffel of aandacht van papa zorgen ervoor dat een kind net iets langer probeert of volhoudt.

• Maak tijd

Het ligt voor de hand, maar kind en vader moeten samen tijd doorbrengen. Papa kan het kindje in bad zetten, naar bed brengen of flesvoeding geven. Als jullie gekozen hebben voor borstvoeding, is dat voor de vader wat ingewikkelder. Maar door te kolven kan hij af en toe ook een flesje geven.

• Bied fysieke warmte

Baby’s hebben huidhonger. Oftewel: behoefte aan lichamelijk contact. En zowel een knuffel van de mama als de papa heeft een positief effect, bewees een studie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) recent nog. Door het kind te strelen, daalt het hartritme en het ademhalingsritme. Op die manier zorgen ouders voor de optimale ontwikkeling van het parasympathische zenuwstelsel, dat voor rust en recuperatie van het lichaam zorgt. Dankzij het fysieke contact zijn kinderen op latere leeftijd bijvoorbeeld beter bestand tegen stress.

• Hou de vinger aan de pols

Veel vaders voelen zich onzeker over de verzorging. Dat gevoel kunnen ze verminderen door informatie te vragen aan hun partner én veel over het onderwerp te lezen.

