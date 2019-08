Twee badkamers per gezinswoning wordt stilaan het nieuwe normaal Almaar meer slaapkamers hebben een 'en suite' Marc Coppens

28 augustus 2019

05u00 0 wonen Twee badkamers per gezinswoning wordt stilaan het nieuwe normaal: één voor de ouders en één voor de kinderen. Omwille van de privacy, want: "de tijd dat ouders en kinderen elkaar ongegeneerd kruisten in de badkamer, lijkt voorbij." Bovendien stijgt de waarde van je huis zo met gemiddeld 6,8%.

Vóór de Tweede Wereldoorlog waren woonhuizen met een aparte badkamer hoogst uitzonderlijk: ons wassen deden we met een wasteil in de keuken of de stal. Vanaf de jaren 50 creëerden we een aparte ruimte in huis met een wastafel, een ligbad of douche - en als kers op de taart een Frans bidet. In 1991 had 85,8% van de woonhuizen een badkamer of een aparte douche, tien jaar later was dat al 94,9% en in 2018 was dat 99,6%. Zo goed als alle huizen hebben vandaag een badkamer. Maar intussen hebben steeds meer woningen er zelfs twee. Dat blijkt uit de Woonsurvey, uitgevoerd door het Steunpunt Wonen in opdracht van het Agentschap Wonen Vlaanderen. "In 2005 beschikte nog maar 8% van de Vlaamse woningen over meerdere wasgelegenheden, vorig jaar was dat al 33%. Een opvallende toename", zegt onderzoeker Lieve Vanderstraeten. "Al kan dat tweede badkamertje ook een douche in de hoek van de garage zijn", zegt ze.

Plekje voor onszelf

Immomakelaars bevestigen die trend. "Tegelijkertijd is het een contradictie, want er bestaat ook een tendens om kleiner te gaan wonen", zegt Filip Dewaele van Dewaele Vastgoedgroep. "Niettemin keert hetzelfde principe vaak terug: er is een badkamer voor de ouders en één voor de kinderen. Vaak is die voor de jongsten een douchekamer tussen twee slaapkamers in. Ouders staan meer op hun privacy en ik heb het gevoel dat jongeren - ik heb zelf drie dochters tussen 12 en 18 jaar - een beetje preutser zijn geworden. De tijd dat ouders en kinderen elkaar ongegeneerd in de badkamer kruisen, lijkt wat voorbij."

De nood aan een plekje voor onszelf is in de samenleving belangrijker geworden. "Dat zie je bijvoorbeeld bij nieuw samengestelde gezinnen. Hoeveel kinderen onder hetzelfde dak wonen fluctueert. Wanneer alle kinderen van beide partners blijven logeren, is een tweede badkamer geen overbodige luxe", zegt Guy Huyberechts van woningbouwer Matexi. "Ook co-housing is een groeiende trend, maar ook daar zie je dat een eigen badkamer als noodzakelijk wordt ervaren. Vanaf wanneer is het interessant om een tweede badkamer te installeren? Moeilijk te zeggen, maar vanaf de derde slaapkamer is het een goed idee. De gezinswoningen die wij ontwikkelen, zijn gemiddeld 145 vierkante meter. Zo'n 10% opteert meteen voor een tweede badkamer, maar een veelvoud laat buizen en leidingen doortrekken om in de toekomst alsnog die tweede badkamer te realiseren."

Wellnessbeleving

Overigens bestaat er een significant verschil tussen de 'hoofdbadkamer' en de tweede badkamer. "De eerste is niet alleen groter, maar is in de regel ook beter uitgerust", zegt Agnès Pringiers van marktleider Van Marcke. "Daar wordt gemikt op een wellnessbeleving in huis, met een bad met whirlpoolsysteem en een regendouche. Steeds vaker wordt ook een infraroodelement geïnstalleerd. Voor de tweede badkamer wordt een kleiner budget uitgetrokken. Soms gaat het om een douchekamer, soms wordt gewacht met de afwerking tot er weer budget vrijkomt."

Zo'n tweede badkamer is trouwens goed nieuws voor de waarde van je huis. "Voor woningen met een gelijkaardige grootte, leeftijd, aantal slaapkamers en locatie geldt dat de prijs van een huis met een tweede badkamer gemiddeld 6,8% hoger ligt dan van een huis met slechts één", zegt Sven Damen van de ERA-KU Leuven Vastgoedindex. "Woonhuizen met een derde badkamer worden gemiddeld zelfs 12,5% duurder verkocht. Bij de installatie van een vierde neemt het prijsopdrijvend effect wel sterk af: dan is sprake van een gemiddelde prijs die nog 12,9% hoger ligt."