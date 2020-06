Tv-presentator James Cooke (35) schrijft een brief voor zijn vader: “Het heeft lang geduurd voor ik aanvaardde dat je weer meer in mijn leven kwam”

Familie Zijn vader is vandaag 69 en hopelijk op een dag de opapie van zijn kinderen. Speciaal voor Vaderdag kruipt James Cooke voor Nina in zijn pen. “We lopen elkaars deur nog altijd niet plat, omdat we die gewoonte nooit gekweekt hebben. Maar onze band is hecht.”

Als kleine jongen heb ik jou niet gek veel gezien. Je was paracommando bij het leger en vaak weg van huis. Als je terugkwam van zo’n buitenlandse missie moesten we ons elke keer aanpassen. Voor televisie eten, zoals dat weleens mocht van mama? Uit den boze. Maar wat vond ik het fijn als je me meenam naar de kazerne in Evere. Dat gebeurde zo één à twee keer per jaar, voor mij was het telkens een hoogdag. Iedereen op je werk wist: ‘Aha, Donald zijne kleine is er nog eens bij.’ Op foto’s zag ik jou in je uniform, in een jeep, op missie in getroffen gebieden. Voor mij was je een held. Al was je dus vooral afwezig in mijn kindertijd. Mijn zus, Fleur, en ik zijn vooral opgevoed door mama.

Ik was twaalf toen jij en mama scheidden. Ik bleef bij mama wonen, dat was een uitgemaakte zaak, zoals je weet. Ik nam je een en ander kwalijk. Jij was thuis vertrokken omdat je iemand anders had. Mama was het slachtoffer en jij de dader, in mijn ogen. Pas veel later ben ik gaan beseffen dat zoiets ‘grotemensenzaken’ zijn. Als kind snap je zoiets niet. De oorzaak is bijzaak op die leeftijd. Het voelde als verraad. Jij was al gelukkig met je nieuwe vriendin – die ik intussen graag heb – en mama bleef alleen achter. Natuurlijk koos ik partij voor haar. Ik heb daar ook geen spijt van. Want hierdoor hebben mama en ik een uitzonderlijk sterke band.

Ik heb in mijn jeugd geen papafiguur gemist. Want ik wist dat je er was. Als ik dat wou, kon ik je altijd bellen. Maar ik was te koppig toen. Ik redeneerde: mama en ik kunnen dat hier wel alleen aan! Ik zal wel de man in huis zijn! Pas rond mijn achttiende zijn we aan een inhaalmanoeuvre begonnen. We hebben toen alles uitgesproken. Het heeft lang geduurd vooraleer ik aanvaardde dat je weer meer in mijn leven kwam. Maar ik heb het jou vergeven. Volledig. We lopen elkaars deur nog altijd niet plat, omdat we die gewoonte nooit gekweekt hebben. Maar onze band is hecht.

Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef: ik heb maar één daddy. Het zit helemaal goed tussen ons en ik koester je. Jij bent vandaag mijn allergrootste fan. Je volgt mijn carrière op de voet, je houdt knipselmappen bij met elk artikel dat verschijnt. En aan al wie het horen wil, klinkt het: ‘Ik ben de papa van James.’

Ik vergeet nooit de dag dat ik jou vertelde dat ik op mannen viel. Ik kwam bij je barbecueën, en ik zou ‘mijn lief’ meenemen. Je stond op de oprit onkruid uit te trekken, met de typische bouwvakkersspleet. Ik stapte uit de auto met Benjamin, mijn toenmalige lief. ‘Jij ging toch je lief meenemen?’, zei je. ‘Dit is mijn lief’, antwoordde ik. Het viel helemaal stil. Ik kon elke duif horen overvliegen in Waregem. En toen volgden jouw woorden: ‘Allee, kom, het zijn toch worstjes op de barbecue.’ We lachten en het ijs was gebroken. Je hebt mijn geaardheid meteen helemaal aanvaard. Daar is nooit één taboe rond geweest. Niet bij mama, niet bij jou. Het enige verschil is dat mama het wellicht al wist toen ik zes was en dat het voor jou eerder als een verrassing kwam.

Dat lieve, zachte, zorgzame heb ik vroeger nooit in jou ­gezien, maar is nu zó overvloedig aanwezig.

Vandaag bewonder ik jouw gigantische zorgzaamheid. Als je ook maar iets kan doen of betekenen, sta je voor onze deur. Je hebt ons huis mee helpen verbouwen, zo ook dat van mijn zus. Je bent ook een fantastische grootvader. De kinderen van mijn zus – Louisa (13), Manon (11) en Roosje (6) – zien jou, hun opapie, héél graag komen. Dat lieve, zachte, zorgzame heb ik vroeger nooit in jou ­gezien, maar is nu zó overvloedig aanwezig. Ongelooflijk hoe mijn kijk op jou veranderd is.

Ik weet ook precies welke eigenschappen ik van jou heb. We zijn allebei heel emotioneel. Je kan in één dag drie keer huilen van geluk. Dan sta je hier voor onze deur, met vochtige oogjes: ‘Ik ben zo content om jullie te zien.’ Je hebt ­Dorian helemaal in je hart gesloten. Onze trouwdag binnenkort wordt voor jou dé dag van het jaar. En als Dorian en ik ooit aan kinderen beginnen, ben ik er heel gerust in dat ze fantastische grootouders krijgen.

We hebben nog veel tijd samen, papa. Ik vind het geweldig om jou gelukkig te zien. Je geniet van je kinderen en kleinkinderen, van je pensioen, van je vriendin. Ook het contact met mama is helemaal hersteld. Je wil niet weten hoe gelukkig me dat maakt. Gezinsgeluk is voor mij essentieel.

Je hebt dankzij je job veel landen gezien, maar zelf reisde je alleen naar typische plaatsen zoals Tenerife en Benidorm. Ik wil jou graag eens meenemen naar een exotische locatie. Witte stranden, blauw water. Dat wordt míjn missie. Wat denk je, papa?

Kus,

Uw Pierke