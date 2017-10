Tot 500 euro besparen met wasbare luiers: "Ecologisch en financieel voordeliger" Sophie Vereycken

In Nederland ging in mei dit jaar een speciaal project van start: veertig gezinnen zouden alleen nog maar wasbare luiers gebruiken voor hun baby. Ondertussen is de test afgelopen, en die bleek een gigantisch succes.

Eén kind = 5.000 wegwerpluiers

Wie aan wasbare luiers denkt, ziet meteen een soort klein uitgevallen deken voor zich, dat je met behulp van veiligheidsspelden en heel wat prutswerk rond de billen van je kleintje moet zien te vouwen. Maar niets is tegenwoordig minder waar. De nieuwe generatie wasbare luiers ziet er niet heel anders uit dan een gewone wegwerpluier, inclusief vrolijke kleurtjes en leuke motiefjes.



Een wasbare luier is ietsje groter uitgevallen qua formaat, maar door de handige drukknopjes kan je de grootte aanpassen, zodat de luiers gewoon met je kind meegroeien. Dat moet ook wel als je ze de hele luierperiode, die gemiddeld zo'n 3 jaar en 2 maanden duurt, wil blijven gebruiken. Wie gewone wegwerpluiers gebruikt, heeft in die tijdspanne zo'n 5.000 exemplaren nodig. Kies je voor wasbare luiers, dan ben je met één pakket van 24 luiers gesteld. Al kost dat wel wat, want daar moet je al snel vijf- à zevenhonderd euro voor neertellen.

Minder CO2-uitstoot én minder kosten

Hoe dat komt? "De luiers moeten van hoogwaardige kwaliteit zijn, omdat ze honderden keren gewassen moeten worden," legt Margreet Schrijvens van de Nederlandse stichting Milieu Centraal uit in het televisieprogramma 'Groen Licht'. En toch ben je op lange termijn minder geld kwijt. Milieu Centraal rekende namelijk uit dat je op het einde van de rit alsnog zo'n 500 euro goedkoper af bent met wasbare luiers dan wanneer je toch voor wegwerpluiers blijft kiezen. Wie bovendien de luiers op een lage temperatuur wast en aan de lucht laat drogen, heeft ook nog eens 3 keer minder CO2-uitstoot. Was je op een hoge temperatuur en doe je ze nadien in de droogkast? Ook dan komt het ecologisch nog steeds beter uit.



Papa Samy, die deelnam aan het Nederlandse proefproject van Milieu Centraal en de gemeente Breda om jonge ouders kennis te laten maken met wasbare luiers, is alvast erg enthousiast. "Veel mensen overschatten hoeveel extra werk het is. Het is één extra handeling, namelijk de buitenluier. En voor de rest is het exact hetzelfde." Ook de extra wasjes vallen volgens de jonge papa wel mee. "Wij doen gewoon eerst een voorwas, en zodra dat klaar is gooien we de normale was erbij." En hij is niet alleen. Maar liefst tweederde van de veertig gezinnen gaf al aan de wasbare luiers ook na de testperiode te blijven gebruiken.

HOE WERKT EEN WASBARE LUIER?

Een wasbare luier bestaat uit twee delen: een broekje en een inlegvel. Het inlegvel gooi je na gebruik weer weg, het broekje vertrekt richting wasmachine. Geen zorgen: het vel is gemaakt van bamboe en katoen en is dus volledig biologisch afbreekbaar. Bij ons vind je de wasbare luiers onder andere bij Grace is Green.