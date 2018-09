Tom Waes en zoon Milo halen eindelijk verloren tijd in: "Ik gebruik mijn vader nooit als referentiepunt, ik kan toch niet aan hem tippen" David Devriendt

01 september 2018

10u02 0 Familie Hij heeft maar twee afleveringen van ‘Reizen Waes’ gezien, en ook in het echte leven ziet hij zijn avontuurlijke en aan wanderlust lijdende vader weinig. Maar laat er geen misverstand over bestaan: Milo Waes (21) vindt zijn papa Tom (49) een toffe peer. “We missen elkaar, maar we zijn het intussen zo gewoon.”

Op een gewone werkdag overwint Tom Waes El Capitan, de steilste rots ter wereld. Deze keer is de uitdaging een pak minder, maar het plezier minstens even groot. Tussen de majestueuze pieken van de Dolomieten en de rustieke, ietwat kitscherige chalets op de groene alpenweides, staan hij en zijn zoon Milo model voor de herfstcatalogus van ZEB. Dat doet Tom als ambassadeur en gezicht van de Belgische keten van multibrand fashionstores intussen al voor de vijfde keer, Milo is aan zijn vuurdoop toe. Terwijl de pater familias poseert als een volleerde James Bond, strak in het pak, aan een waanzinnig prachtig meer, voelt de jonge snaak zich wat onwennig voor zijn eerste kiekjes. Maar na een paar kwinkslagen en welgemikte tips van zijn ‘padre’ ontpopt hij zich alsnog tot een volwaardige mannequin.

Fysiek is het opmerkelijk hoe hard vader en zoon op elkaar lijken, de jeugdige blonde lokken daargelaten. Emotioneel zitten ze elk in een andere fase van het leven. Tom aan de rand van de kaap van vijftig en beladen met een rugzak vol succesvolle tv-programma’s en halsbrekende toeren. Milo nog zoekende in het leven en, tot grote opluchting van zijn vader, pas zijn wilde tienerjaren ontgroeid. Volledig vrij van grote zorgen en vooral heel chill. Zoals het een echte universiteitsstudent betaamt. “Milo heeft af en toe een schop onder zijn kont nodig, maar dan gaat hij er ook voor.”

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN