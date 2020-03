Tips van mama’s voor mama’s: zo bewaar je de vrede nu je met z’n allen thuis zit LDC & GM

16 maart 2020

13u06 8 Familie Voor veel gezinnen is het eventjes wennen. Vanaf vandaag werken heel wat ouders noodgedwongen van thuis terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom geven enkele mama-journalisten van de NINA-redactie de komende dagen tips om je kinderen bezig te houden. Eindredactrice Geertrui bijt de spits af.

1. Schijnt de zon of niet?

“Schijnt de zon en heb je een tuin? Dan is het simpel: stuur je kinderen naar buiten om daar te ravotten. Bij slecht weer kan je de tv, iPad, PlayStation of Switch toestaan, maar zet een timer op die toestellen. Anders is het hek van de dam na 5 weken.”

2. Laat ze kokerellen

“Laat je kinderen helpen in de keuken. Geef ze ook de verantwoordelijkheid om zelf desserts, lunch, slaatjes of koekjes te bereiden. Geen inspiratie? Op het internet staan een heleboel recepten op kindermaat.”

3. Spelletjes en puzzels

“Spelletjes en puzzels kunnen ook soelaas bieden, maar na tien keer is de kans groot dat je Monopoly beu bent. Zin in een nieuwe uitdaging? Ruil gezelschapsspelletjes met de buren, maar vergeet ze niet op voorhand en achteraf goed te ontsmetten.”

4. Organiseer een filmnamiddag

“Moet je even ongestoord werken, dan kan je de kinderen onder een dekentje naar een film laten kijken. Gezellig, toch? Een andere optie zijn luisterboeken. Onder meer op iTunes en Spotify vind je leuke verhalen.”