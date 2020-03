Tips van mama’s voor mama’s: yoga voor de kleinsten Valérie Wauters

23 maart 2020

14u52 0 Familie Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom geven de mama-journalisten van de NINA-redactie de komende dagen tips om je kinderen bezig te houden.

Relax, alles komt altijd goed. Ook als je nog voor een behoorlijk aantal weken in je kot moet blijven. Lopen je kinderen stilaan de muren op van het binnenzitten? Of loop jij misschien een klein beetje de muren op van hen? Dan is het een goed idee om met z'n allen even te pauzeren en weer naar adem te happen. Dat kan je bijvoorbeeld doen met de yogafilmpjes die je op de Facebookpagina ‘Fladderfilmpjes’ kan terugvinden. Yogalerares Sarah post er samen met haar dochters regelmatig een yogaroutine die niet alleen leuk, maar ook bijzonder toegankelijk is voor wie misschien nog geen ervaring heeft met yoga.