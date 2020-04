Tips van mama’s voor mama’s: pretpark bij je thuis Valérie Wauters

Voor veel gezinnen blijft het toch wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom bundelden de mama-journalisten van de NINA-redactie hun beste tips om je kinderen de komende dagen en weken bezig te houden.

Het ziet er niet meteen naar uit dat we snel weer een pretpark zullen bezoeken. Heb jij ook kleine adrenalinejunks in huis, die niets liever doen dan rollercoasters rijden? Dan hebben we vandaag goed nieuws voor jou. Met behulp van een wasmand en het scherm van je televisie breng je het pretpark immers gewoon naar je thuis.

Het principe is even simpel als geniaal. Met een wasmand op schoot ga je vlak voor de televisie zitten. Je vraagt je kind om ‘in te stappen’ en zet vervolgens een filmpje van een rollercoaster-ritje op. Volg de bewegingen van de achtbaan mee door met je armen en benen de bochten mee te volgen en schud je wasmand/rollercoasterkarretje regelmatig een beetje op voor extra effect. In onderstaand filmpje zie je hoe het moet.

Helemaal mee? Dan delen we in één klap ook graag drie van onze favoriete virtuele rollercoaster-rides. De full-body workout voor de rollercoaster-operator (jij dus) krijg je er van ons gratis bij!

Meer voor het rustigere werk? Dobber dan gezellig rond in een bootje in Universal Studio’s of Disneyland: even leuk als een rollercoaster en ideaal om na al dat geweld even rustig uit te bollen.

