Tips van mama’s voor mama’s: minibar voor je kroost VW

19 maart 2020

21u57 0 Familie Voor veel gezinnen is het eventjes wennen. Vanaf vandaag werken heel wat ouders noodgedwongen van thuis terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom geven de mama-journalisten van de NINA-redactie de komende dagen tips om je kinderen bezig te houden.

“Maar ik heb hongeeeeeer”. Dag vier van de coronaquarantaine en het is inmiddels wel duidelijk: onze kroost heeft honger. Altijd en overal. Wie slim is en -min of meer- ongestoord wil kunnen doorwerken, bedenkt dus best een plan.

Het plan dat wij je vandaag voorschotelen is verrassend simpel en effectief. De tijd die je anders ‘s ochtends (of ‘s avonds) spendeert aan het klaarmaken van de brooddozen gebruik je nu om ‘de minibar’ te vullen. De minibar waarover we het hebben is echter niet gevuld met alcoholische drankjes of prijzige doosjes Pringles, maar zit wel boordevol gezonde snacks. Reserveer een hoekje of bakje in je koelkast voor snacks die ‘altijd kunnen’. Denk hierbij aan kerstomaatjes, stukjes komkommer, voorgesneden fruit, yoghurt of eventueel een kaasje. Laat je kinderen zichzelf bedienen, zo hoef jij ook niet elke keer vanachter je computer wanneer er iemand honger heeft.

Omdat er naar school ook altijd een koekje mee mag, kan je eventueel ook een beperkte voorraad met minder gezonde versnaperingen voorzien. Leg je kinderen daarbij uit dat op écht wel op betekent, en dat ze hun koekjesrantsoen maar beter over de hele dag kunnen verspreiden.