Tips van mama's voor mama's: kleuterparty Valerie Wauters

08 april 2020

Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom bundelden de mama-journalisten van de NINA-redactie hun beste tips om je kinderen de komende dagen en weken bezig te houden. Meer goede raad vind je ook in onze thuisblijfgids

Af en toe de beentjes eens goed losschudden is goed voor iedereen, en al zeker voor die kleuters in huis. Tover jouw living of tuin om tot een echte kleuterdisco, want vandaag tussen 17u en 17u30 is het tijd voor een kleuterparty op de Facebookpagina van Alles Kids.

Sarah & Amélia Bossuwé van Dansstudio Sarah begeleiden er jouw kindje(s) op de leukste dansliedjes tijdens een half uurtje live stream.

Daarna nog niet uitgedanst? Luister dan via Alles Kids naar de leukste afspeellijsten met Nederlandstalige liedjes voor kleuters. Zing mee met kleuterliedjes voor thuis, zet luisterverhaaltjes op tijdens het spelen & knutselen of kom tot rust met ontspannende kinderyogamuziek.