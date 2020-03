Tips van mama’s voor mama’s: kinderkermis Valérie Wauters

24 maart 2020

Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom geven de mama-journalisten van de NINA-redactie de komende dagen tips om je kinderen bezig te houden.

In vele dorpen zou het normaliter stilaan tijd zijn voor de jaarlijkse paaskermis. Het hoeft ook niet meer gezegd dat die dit jaar niet meer zal doorgaan. Dat wil echter niet zeggen dat je kinderen dit jaar niet naar de ‘foor' kunnen. Heb je een vijvertje of een grote ton in de tuin? Dan tover je die met wat creativiteit gewoon om tot een eendjeskraam.

Ook een ballenkraam maak je makkelijk zelf. Zeker als je de voorbije weken heel wat conserven hebt ingeslagen en leeggegeten. Stapel enkele blikken tot een toren, en laat je kroost er met met een bal naar mikken.

Ook smoutebollen, een typische kermissnack, bak je gewoon zelf met onderstaand recept van VTM Koken.

Dit heb je nodig:

- bloemsuiker

- 250 gr bloem

- 20 gr verse gist

- 4 eieren

- 1 dl sojamelk

- 1 dl water

- 4 el suiker

- 1 vanille- of kaneelstok

Zo ga je aan de slag:



1. Kook de melk met de vanillestok. Los de gist op in het lauwe water. Meng de bloem met het gistmengsel. Meng de eierdooiers met de lauwe melk en voeg die beetje bij beetje toe aan de bloem. Roer het mengsel goed door tot er geen klonters in zijn en alles mooi homogeen is. Klop de eiwitten stijf met de suiker en meng die voorzichtig onder het deeg. Laat het deeg 15 minuten rijzen.



2. Schep met een lepel het deeg in een frituur en bak maximum 3 à 4 min op 180 graden. Serveer met veel bloemsuiker.

