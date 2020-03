Tips van mama's voor mama's: het 'niet binnenkomen’-lampje Valérie Wauters

26 maart 2020

15u47 0 Familie Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom geven de mama-journalisten van de NINA-redactie de komende dagen tips om je kinderen bezig te houden. Meer goeie raad vind je ook in onze Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom geven de mama-journalisten van de NINA-redactie de komende dagen tips om je kinderen bezig te houden. Meer goeie raad vind je ook in onze thuisblijfgids

Kinderen die in hun ondergoed op de achtergrond paraderen tijdens een videocall, een peuter die plots loeihard ‘komt er iemand mijn poep afkuisen?!’ roept terwijl je aan de telefoon hangt met je baas. Been there, done that? Dan weet je inmiddels ook wel dat er bepaalde momenten zijn waarop je kinderen écht even niet welkom zijn als achtergrondanimatie.

Zo is het voor mij tijdens een interview absoluut noodzakelijk dat ik me even kan concentreren op de persoon aan de andere kant van de lijn. Mijn bureau verandert dan even in een kids free zone. Hoe ik dat doe? Met toeters en bellen en vooral met lampjes en verbodstekens. Zo weten mijn kinderen inmiddels dat wanneer het rode lampje brandt, de deur dicht is en er een verbodsbord op de deur plakt, er onder geen beding mag binnengekomen worden. Al helpt het natuurlijk ook dat ik hen op zo’n moment even schaamteloos voor de TV parkeer.

Lees meer:

- Tips van mama’s voor mama’s: het nationale gilmoment

- Tips van mama’s voor mama’s: kinderkermis

- Tips van mama’s voor mama’s: yoga voor de kleinsten

Dossier:

Meer advies vind je in onze thuisblijfgids.