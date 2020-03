Tips van mama’s voor mama’s: het nationale gilmoment Valérie Wauters

25 maart 2020

10u15 0 Familie Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom geven de mama-journalisten van de NINA-redactie de komende dagen tips om je kinderen bezig te houden. Meer goeie raad vind je ook in onze Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom geven de mama-journalisten van de NINA-redactie de komende dagen tips om je kinderen bezig te houden. Meer goeie raad vind je ook in onze thuisblijfgids

Het mag gezegd: ondertussen hebben we met z'n allen al ettelijke uren ervaring opgedaan als thuisblijfouders slash werknemers slash juffen ad interim. De ene dag lukt die combinatie al wat beter dan de andere, maar ik durf wedden dat je inmiddels al wel meer dan eens diep gezucht hebt. Staat het huilen jou bij momenten nader dan het lachen wanneer je nog maar eens probeert alle ballen in de lucht te houden? Dan is het nieuwe idee van Maison Slash er eentje voor jou.



Zij riepen immers het Nationale Gilmoment in het leven. Zet vanaf nu dus vrijdag 18u in je agenda, want dan gaan we gillen. We gillen de longen uit ons lijf om de opgehoopte stress er eens goed uit te laten. We gillen voor het kroostrijke gezin twee straten verder om hen te laten horen dat ze niet alleen zijn. We gillen omdat kinderen ook graag gillen. En. omdat. het. er. allemaal. eens. uit. moet.

Sounds good? Dan kan je je nu alvast op aanwezig zetten op het Facebook-evenement!

