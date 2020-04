Tips van mama’s voor mama’s: Disneyland bij je thuis Valérie Wauters

14 april 2020

10u54 1 Familie Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom bundelden de mama-journalisten van de NINA-redactie hun beste tips om je kinderen de komende dagen en weken bezig te houden. Meer goede raad vind je ook in onze Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom bundelden de mama-journalisten van de NINA-redactie hun beste tips om je kinderen de komende dagen en weken bezig te houden. Meer goede raad vind je ook in onze thuisblijfgids

Dat het een beetje een domper is dat er deze paasvakantie geen uitstapjes kunnen, hoeven we je vast niet meer te zeggen. Maar wat als we je vertelden dat je gewoon naar Disneyland Paris kan, vanuit het comfort van je eigen woonkamer?

Disneyland lanceerde namelijk net een gratis platform ‘Disneyland Paris bij je thuis’, waar iedereen van je gezin gegarandeerd z’n gading vindt. Op dit platform kunnen de allerkleinsten hun hart ophalen bij onder andere magische kleurplaten, doolhoven en uitknipfiguren. Daarnaast leren kleine chefs er heerlijke maaltijden en desserts maken uit de Disneyland-restaurants.

Wie volledig ondergedompeld wil worden in de Disneyland-magie vindt er trouwens ook video’s van de meest spectaculaire Disneyland Paris shows, zoals bijvoorbeeld Disney Illuminations. Oudere Disneyfans halen dan weer hun hart op bij ‘Once Upon A Time’: video’s over de geheimen van Disneyland Paris, verteld door imagineer Laurent Cayuela.



De site is voorlopig enkel beschikbaar in het Engels en het Frans, al zou er zeer binnenkort ook een Nederlandstalige versie komen.

