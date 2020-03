Tips van mama’s voor mama’s: delegeer je huishoudelijke klusjes VW NA

30 maart 2020

10u49 10 Familie Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom bundelden de mama-journalisten van de NINA-redactie hun beste tips om je kinderen de komende dagen en weken bezig te houden. Meer goede raad vind je ook in onze Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom bundelden de mama-journalisten van de NINA-redactie hun beste tips om je kinderen de komende dagen en weken bezig te houden. Meer goede raad vind je ook in onze thuisblijfgids

Nu we (bijna) met z'n allen thuis zijn is het ideale moment aangebroken om je kind wat meer verantwoordelijkheden te geven in het huishouden. Maar al te vaak doen we alles namelijk ‘snel even zelf’ omdat dat nu eenmaal makkelijker is dan te wachten tot je kind in slakkentempo z’n bed heeft opgemaakt of de afwasmachine heeft uitgeladen.



Voor ouders die niet weten waar beginnen met die takenlijst geven we een handig overzicht mee van wat de meeste kinderen zouden kunnen op een bepaalde leeftijd.

Leeftijd van 2 tot 3 jaar:

- hun speelgoed opruimen

- hun vuile was in de wasmand doen

- helpen de huisdieren te voederen

- gemors schoonmaken (met behulp van de ouders)

- helpen het bed op te maken

Leeftijd van 4 tot 5 jaar:

- witte van donkere was scheiden (en kousenparen bij elkaar zoeken nadat ze gewassen zijn)

- oppervlaktes afstoffen

- planten water geven

- de vloer vegen met een kleine borstel

- helpen met de tafel te dekken en af te ruimen

Leeftijd van 6 tot 7 jaar:

- hun bed opmaken

- helpen hun brooddoos te maken

- was opvouwen

- kamers stofzuigen

- de vaatwasser leegmaken (en dingen die ze niet kunnen wegzetten aan hun ouders geven)

Leeftijd van 8 tot 9 jaar:

- de vaatwasser inladen

- bladeren harken

- hun was wegleggen

- de boodschappen uitladen en op de juiste plaats zetten

- de vuilnisbak buitenzetten

Leeftijd van 10 tot 12 jaar:

- de vloer dweilen

- eenvoudige maaltijden bereiden (onder toezicht!)

- het beddengoed verversen

- de auto wassen en reinigen binnenin

- het toilet schoonmaken

13 jaar en ouder:

- kleding strijken

- de was doen (de delicate stuks was je beter zelf)

- het diner klaarmaken

- de ramen wassen (op de benedenverdieping)

- de vaatwasser aanzetten

