Tips van mama's voor mama's: de wenspot

07 april 2020

Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom bundelden de mama-journalisten van de NINA-redactie hun beste tips om je kinderen de komende dagen en weken bezig te houden.

Krijgen je kinderen het inmiddels moeilijk met alle dingen die ze niét kunnen of mogen doen? En zagen ze je elke dag de oren van het hoofd over wanneer er nog eens naar oma & opa gegaan mag worden of er een vriendje mag komen spelen? Dan is het tijd om ‘de wenspot’ in het leven te roepen.



De wenspot is even simpel als geniaal. Het is een glazen pot, door je kind gevuld met papiertjes waarop staat geschreven wat hij of zij allemaal wil doen eens de coronaquarantaine achter de rug is. Je zal merken dat je kind vaak met verrassend alledaagse zaken voor de dag komt.



Heeft zoon- of dochterlief moeite om van start te gaan? Dan helpen de onderstaande voorstellen hem of haar vast op goede weg:

- een ijsje gaan eten

- knuffelen met oma en opa

- een vriendje uitnodigen om te komen spelen

- naar de dierentuin gaan

- een zandkasteel bouwen op het strand

- een film gaan kijken in de bioscoop

- een nachtje bij de grootouders gaan logeren

- naar school gaan

