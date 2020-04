Tips van mama’s voor mama’s: de ‘Mumdonalds’ box Valerie Wauters

02 april 2020

Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom bundelden de mama-journalisten van de NINA-redactie hun beste tips om je kinderen de komende dagen en weken bezig te houden. Meer goede raad vind je ook in onze thuisblijfgids

Neen, je zal ons niet horen beweren dat dit een tipje is dat je snel even tussen een conference call en een Zoom-meeting in elkaar knutselt. Maar voor mama’s die wat tijd over hebben en hun kroost op een grappige variant van de welbekende Happy Meal van fastfoodketen McDonalds willen trakteren, is dit er zeker eentje om te onthouden.

Met een beetje geduld knutsel je zelf een Happy Meal-doos van ‘Mumdonalds’ in elkaar, die je vervolgens vult met een huisgemaakte hamburger, frietjes en eventueel wat worteltjes of fruit. Wie wil kan er - helemaal McDonaldsgewijs- zelf een klein speeltje in verstoppen. Geen fan van frieten en hamburgers op een doordeweekse dag? Wedden dat gewone boterhammetjes eens zo lekker smaken als ze in deze kleurrijke verpakking gepresenteerd worden?!

