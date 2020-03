Tips van mama’s voor mama’s: de leesbingo Valérie Wauters

31 maart 2020

15u22 1 Familie Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom bundelden de mama-journalisten van de NINA-redactie hun beste tips om je kinderen de komende dagen en weken bezig te houden. Meer goede raad vind je ook in onze thuisblijfgids .

Je kinderen op tijd en stond laten lezen is niet altijd even makkelijk. Toch is het tijdens de eerste jaren van de lagere school immens belangrijk om vlot te leren lezen, en het ook graag te doen.

Heb je een kind dat een extra duwtje in de rug nodig heeft om een boek in de hand te nemen? Dan kunnen deze leesbingokaartjes vast helpen. De creatieve manieren waarop er gelezen kan worden moedigen zelfs aarzelende lezertjes aan om zich even terug te trekken met een boek.

