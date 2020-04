Tips van mama’s voor mama’s: de Disney tekencursus Valerie Wauters

01 april 2020

15u46 7 Familie Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom bundelden de mama-journalisten van de NINA-redactie hun beste tips om je kinderen de komende dagen en weken bezig te houden. Meer goede raad vind je ook in onze Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom bundelden de mama-journalisten van de NINA-redactie hun beste tips om je kinderen de komende dagen en weken bezig te houden. Meer goede raad vind je ook in onze thuisblijfgids

Heb je echte Disneyfans in huis? Dan hebben wij goed nieuws voor jou. Disney geeft immers gratis lessen zodat je kunt leren om onder andere Mickey, de geest uit ‘Aladin’ en Elsa uit ‘Frozen’ te tekenen.

Echte Disney-animatoren geven tekst en uitleg en leggen je kroost stap voor stap uit hoe ze een echt Disneypersonage op papier kunnen zetten. De lessen duren 10 tot 20 minuten en al wat je ervoor nodig hebt is een blad papier en een potlood. Klinkt ongetwijfeld als muziek in de oren voor alle moeders en vaders die tot vervelens toe gedwongen werden om kleurplaten te printen of zelf tekeningen te maken om hun kroost te entertainen.

Bovendien is je kind met deze opdracht een tijdje creatief bezig, en moet jij je alvast een tikkeltje minder schuldig voelen omdat je nu écht wel even moét doorwerken. De volledige ‘how to draw’-playlist vind je via deze link. Hieronder delen we alvast enkele van onze favorieten.

