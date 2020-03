Tips van mama’s voor mama’s: de dagplanning die je kinderen structuur biedt VW

17 maart 2020

Voor veel gezinnen is het eventjes wennen. Vanaf vandaag werken heel wat ouders noodgedwongen van thuis terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Of je kinderen nu kleuters zijn die vragen om geëntertaind te worden of pubers die moeten studeren, een gemakkelijke combinatie is het niet. Daarom geven de mama's van de NINA-redactie de komende dagen tips om je kinderen bezig te houden.

De eerste werkdag in semi-lockdowntijden is achter de rug. Het goede nieuws is dat als je dit leest, zowel jij als je kroost elkaar de nek niet hebben omgewrongen gisteren. Dat verdient een applausje voor jezelf, voor je kinderen en misschien ook wel een gin-tonic (voor jou dan). Het slechte nieuws? Op dit punt is het je waarschijnlijk wel pijnlijk duidelijk geworden dat jullie er zonder enige vorm van planning de komende weken niet zullen komen.

Tijd dus om het één en ander in een schema te gooien. Er moet immers gewerkt, gegeten, gestudeerd en geleefd te worden. Een beetje houvast is dus meer dan welkom.

Voor de allerkleinsten komt die er in de vorm van Anna, de figuur van auteur Kathleen Amant, die in heel wat Vlaamse kleuterklassen een ware cultstatus heeft verworven. Op de website van Amant vind je momenteel een gratis download met daarin een dagplanning met pictogrammen. Die maakt het voor je kleuter toch wat meer behapbaar dat er vanaf nu niet alleen op school, maar ook thuis met een min of meer strikte dagindeling gewerkt wordt. Die kan je hier downloaden. Ook wie de term ‘dagritmekaarten’ ingeeft in Google komt vast heel wat bruikbare dingen tegen om erna samen met je peuter of kleuter aan de slag te gaan.

Heb je oudere kinderen? Dan kan je ervoor kiezen om samen rond de tafel te gaan zitten en een weekplanning te bespreken. Het zal sowieso voor alle partijen geven en nemen zijn, maar samen komen jullie er vast wel uit. Wie termen als ‘familieplanner’, ‘weekplanner' of in het Engels ‘family planner’ googelt, vindt tal van downloadbare voorbeelden.