Tips van mama’s voor mama’s: de beloningskaart Valérie Wauters

16 april 2020

14u39 1 Familie Voor veel gezinnen is het eventjes wennen: heel wat ouders werken noodgedwongen van thuis, terwijl de kroost op de achtergrond rondloopt. Kleuters die vragen om geëntertaind te worden, of pubers die moeten studeren. Geen gemakkelijke combinatie. Daarom bundelden de mama-journalisten van de NINA-redactie hun beste tips om je kinderen de komende dagen en weken bezig te houden. Meer goede raad vind je ook in onze thuisblijfgids .

Bots je inmiddels op wat weerstand van je kinderen, die niet al te happig blijken om de handen uit de mouwen te steken in het huishouden? Dan is het tijd om de grove middelen boven te halen. En met grove middelen bedoelen we in dit geval een kleine beloning voor al het harde werk.



Onder het principe ‘voor wat hoort wat’ gaan we vandaag aan de slag met een beloningskaart. Maak zelf een worddocumentje aan met vakjes om af te kruisen of icoontjes om in te kleuren voor elk ‘taakje’ dat je kind succesvol heeft afgerond (of zoek er gewoon eentje via Google, mogelijkheden zat). Voorzie na een aantal voltooide taken een kleine beloning om je kind gemotiveerd te houden.



Die beloning hoeft trouwens helemaal geen duur cadeau te zijn. Het kan evengoed een activiteit zijn die jullie gezellig samen ondernemen. Denk hierbij aan een uurtje knutselen, een leuke wandeling maken, samen wafels bakken of een nachtje ‘kamperen’ in de kamer van mama en papa. Bespreek op voorhand met je kind wat hij of zij leuk zou vinden en werk hier naartoe.

Wat je ook doet of belooft: hou het doel haalbaar. Het heeft geen enkel nut om je kind een lijst van 50 taakjes te laten afronden voor er een beloning volgt. Op deze manier raakt je koter al snel gedemotiveerd, en dan heeft die kaart al helemaal geen nut meer.



Willen we met deze kaart zeggen dat elke helpende hand van je kind uitgebreid beloond moet worden? Allerminst. Leg je kind ook uit dat sommige dingen gewoon zonder compensatie gedaan moeten worden, maar dat andere dingen soms wel een extraatje verdienen.

